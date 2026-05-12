ΕΕ: Προς διαβούλευση δείκτες αναφοράς συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τις επικαιροποιημένες τιμές των δεικτών αναφοράς του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΔΕ της ΕΕ) για την περίοδο 2026-2030, οι οποίες θα τεθούν πλέον σε δημόσια διαβούλευση και σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη πριν από την έγκρισή τους.

Η επικαιροποίηση των δεικτών αναφοράς είναι βασικό βήμα για τον καθορισμό του επιπέδου δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Με τους προτεινόμενους δείκτες αναφοράς, η βιομηχανία θα συνεχίσει, κατά μέσο όρο, να λαμβάνει δωρεάν κατανομή που καλύπτει περίπου το 75 % των εκπομπών της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του κλάδου αξιοποιώντας πλήρως τη διαθέσιμη νομική ευελιξία. Για την παροχή κινήτρων υπέρ του βιομηχανικού εξηλεκτρισμού, η επικαιροποιημένη προσέγγιση διατηρεί την κάλυψη των έμμεσων εκπομπών από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε δεκατέσσερις δείκτες αναφοράς προϊόντων. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερες τιμές δεικτών αναφοράς με οικονομικό αντίκτυπο περίπου τεσσάρων δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030.

Ο Βόπκε Χούκστρα, Επίτροπος αρμόδιος για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, δήλωσε: «Σήμερα υλοποιούμε τη δέσμευση της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς ανθρακούχων εκπομπών. Η ενίσχυση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς, όπως προτάθηκε την 1η Απριλίου, θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα έναντι της αστάθειας, ενώ παράλληλα η επικαιροποίηση των δεικτών αναφοράς παρέχει περαιτέρω κίνητρα για επενδύσεις στην καθαρή μετάβαση. Με τον τρόπο αυτόν το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα συνεχίζει να προωθεί την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, την ανταγωνιστικότητα και τις καθαρές επενδύσεις.»

Η επικαιροποίηση των τιμών των δεικτών αναφοράς για την περίοδο 2026-2030 απαιτείται βάσει της οδηγίας για το ΣΕΔΕ. Συμπληρώνει την προτεινόμενη τροποποίηση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς του ΣΕΔΕ που παρουσιάστηκε την 1η Απριλίου, και θα προσαρμόσει αλλά και θα εξοπλίσει καλύτερα το αποθεματικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς, μεταξύ άλλων και σε ενδεχόμενες συνθήκες περιορισμένης προσφοράς κατά τις επόμενες δεκαετίες. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν από κοινού στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας της ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα περαιτέρω τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει επίσης να τεθούν στο ευρύτερο πλαίσιο της επανεξέτασης του ΣΕΔΕ της ΕΕ που αναμένεται τον Ιούλιο του 2026, η οποία αποσκοπεί στη διατήρηση του ΣΕΔΕ ως εργαλείου κατάλληλου για το μέλλον, με συνεχή στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στη μετάβασή της προς την απανθρακοποίηση.

Οι τιμές των δεικτών αναφοράς του ΣΕΔΕ της ΕΕ για την περίοδο 2026-2030 θα εγκριθούν με εκτελεστική πράξη. Μετά τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε σήμερα, και θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες, και τον έλεγχο από τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει τους δείκτες αναφοράς. Η πράξη αυτή είναι αναγκαία για την κατανομή δωρεάν δικαιωμάτων στη βιομηχανία.

Αθηνά Παπακώστα

