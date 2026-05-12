Προς αλλαγή σκυτάλης στη Fed: Ο Κέβιν Γουόρς εγκρίθηκε για το Δ.Σ., ένα βήμα πιο κοντά στη διαδοχή Πάουελ

Ο Κέβιν Γουόρς έκανε την Τρίτη ένα ακόμη βήμα προς την ανάληψη της προεδρίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), εξασφαλίζοντας την έγκριση σε κρίσιμη ψηφοφορία στη Γερουσία, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, σύμφωνα με το CNBC.
Η Άνω Βουλή ενέκρινε την υποψηφιότητα του Γουάρς με 51 ψήφους υπέρ και 45 κατά, ακολουθώντας κατά κύριο λόγο τις κομματικές γραμμές. Μόνο ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, Δημοκρατικός από την Πενσυλβάνια, παρέκκλινε από την κομματική γραμμή και ψήφισε υπέρ του υποψηφίου του Ντόναλντ Τραμπ.
Το επόμενο βήμα για τον υποψήφιο, ο οποίος διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2006 έως το 2011, είναι η ψηφοφορία για την ανάδειξή του σε πρόεδρο της Fed, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου διαρκεί 14 χρόνια, ενώ η θητεία του προέδρου είναι τετραετής.
Η σημερινή είδηση σημαίνει επίσης το τέλος της σύντομης θητείας του Στίβεν Μιράν στο διοικητικό συμβούλιο. Ο Μιράν ήταν επίσης υποψήφιος του Τραμπ και ανέλαβε τη θέση που άφησε κενή η Αντριάνα Κούγκλερ, η οποία παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2025.
Εφόσον επικυρωθεί η υποψηφιότητά του, ο 56χρονος Γουόρς θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ, η οκταετής θητεία του οποίου στην ηγεσία της Fed θα λήξει επίσημα την Παρασκευή. Ωστόσο, η θητεία του Πάουελ στο διοικητικό συμβούλιο λήγει το 2028, και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει στη θέση του έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα σχετικά με ένα έργο ανακαίνισης στα κεντρικά γραφεία της Fed.
