Δεύτερη ευκαιρία για δάνειο μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ»

Την αρχική προθεσμία έως τις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα.

Στις 28 Απριλίου το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων έως τις 2 Ιουνίου - αντί της 31ης Αυγούστου - προκαλώντας αναστάτωση σε 3.500 υποψήφιους δανειολήπτες, που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπωλησίας και άρα τη δανειακή σύμβαση.

Όσοι δεν προλάβουν έως τις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.



