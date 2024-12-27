Προσωπικός γιατρός: Θέσπιση οικονομικού κινήτρου εφάπαξ 40.000 ευρώ για πρώτη φορά σε νέους γιατρούς

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία δίνεται για πρώτη φορά εφάπαξ οικονομικό κίνητρο ύψους 40.000 ευρώ σε νέους ιατρούς που θα επιλέξουν να εκπαιδευτούν στις ειδικότητες της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της Εσωτερικής Παθολογίας, δύο τομείς όπου η χώρα μας εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ειδικότερα, κάθε νέος ιατρός που θα επιλέξει κατά το έτος 2025 να εκπαιδευτεί στις ειδικότητες είτε της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής είτε της Εσωτερικής Παθολογίας σε νοσοκομεία με κενές θέσεις και χωρίς λίστα αναμονής, θα λαμβάνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται σε δύο φάσεις: τα ⅔ κατά την έναρξη της εκπαίδευσης και το ⅓ με την ολοκλήρωση της ειδικότητας. Η ενίσχυση αυτών των ειδικοτήτων θα συμβάλλει στην άμεση κάλυψη κενών θέσεων σε νοσοκομεία της χώρας μας, οδηγώντας σε μια ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε όλη την επικράτεια. Μέσω της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης το Υπουργείο Υγείας προσελκύει νέους γιατρούς σε τομείς που είναι κρίσιμοι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Επιπλέον, όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής θα παρέχουν υποχρεωτικά, κατά το πέμπτο έτος της ειδικότητάς τους, υπηρεσίες προσωπικού ιατρού στα Κέντρα Υγείας. Με αυτόν τον τρόπο το σύνολο των ειδικευόμενων ιατρών θα λαμβάνει πολύτιμη πρακτική εμπειρία, ενισχύοντας τις κλινικές του γνώσεις και δεξιότητες στην πρώτη γραμμή της υγειονομικής περίθαλψης.

Το Υπουργείο Υγείας ενισχύει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, προάγει την ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες και συμβάλλει στη βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρέχοντας στους νέους γιατρούς τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του υγειονομικού τομέα.

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Το έλλειμμα ιατρικού προσωπικού και ειδικότερα των παθολόγων είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στα δημόσια συστήματα, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια σειρά από διαδοχικές αποφάσεις που έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα έχουν βοηθήσει πολύ ώστε να μετριαστεί το φαινόμενο και πολλοί γιατροί που είχαν φύγει τα προηγούμενα χρόνια από το ΕΣΥ, τώρα να ξαναγυρνάνε. Σε συνέχεια των μέτρων που έχουμε λάβει έως τώρα, υπογράφουμε νέα Υπουργική Απόφαση με την οποία θεσπίζουμε οικονομικό κίνητρο 40.000 ευρώ σε κάθε νέο γιατρό που θα επιλέξει την ειδικότητα της Παθολογίας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ειδικά στις Περιφερειακές δομές Υγείας του ΕΣΥ. Απαντούμε λοιπόν με πράξεις και όχι με λόγια στο υπαρκτό πρόβλημα ελλείψεως ανθρώπινου δυναμικού. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να απαξιώσουν το ΕΣΥ, το ΕΣΥ αλλάζει, γίνεται καλύτερο και θα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες Υγείας που αξίζουν οι συμπολίτες μας».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε:

«Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Υγείας καθιερώνει οικονομικό κίνητρο εφάπαξ 40.000 ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή μας στη στήριξη των νέων γιατρών, ώστε να μείνουν και να σταδιοδρομήσουν στην πατρίδα μας. Με αυτή την πρωτοβουλία, ενισχύουμε το ΕΣΥ καλύπτοντας άμεσα τα κενά. Παράλληλα, επιδιώκουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των Παθολόγων και Γενικών Ιατρών που λείπουν από τη χώρα μας ώστε να χτίσουμε ένα βιώσιμο, δυνατό Εθνικό Σύστημα Υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών».

Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

Πηγή: skai.gr

