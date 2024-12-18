Λογαριασμός
ΕΛΓΑ: Πληρώθηκαν 1.637 δικαιούχοι - Την Παρασκευή οι αποζημιώσεις για τις κακοκαιρίες Daniel-Elias

Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε 3.533.056,08 ευρώ σε 1.637 αγρότες ως αποζημιώσεις σήμερα -Την Παρασκευή οι αποζημιώσεις για την κακοκαιρία

Αγρότες

Συνολικά 3.533.056,08 ευρώ κατέβαλλε ο ΕΛΓΑ σε 1.637 δικαιούχους παραγωγούς, για την εκκαθάριση πορισμάτων στο Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων έτους 2021.

«Ο Οργανισμός με διαφανείς διαδικασίες, τόσο ως προς την ολοκλήρωση του εκτιμητικού έργου, όσο και την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αγροτών, με ταχύτητα, ακρίβεια και δικαιοσύνη», ανέφερε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, την ερχόμενη Παρασκευή θα πιστωθούν αποζημιώσεις ύψους 1.236.619,08 ευρώ σε 817 δικαιούχους παραγωγούς, για την εκκαθάριση πορισμάτων ζημιών φυτικής παραγωγής, οι οποίες προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel-Elias.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

