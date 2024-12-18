Την κάλυψη των καυσίμων κίνησης για τα οχήματα των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ που παρέχουν νοσηλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, έχει αναλάβει μέχρι το τέλος του 2024 η HELLENiQ ENERGY στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας για τη στήριξη της Δημόσιας Υγείας, που υλοποιεί διαχρονικά η εταιρεία.

Με τη συνεργασία αυτή, ενισχύεται η επιχειρησιακή ικανότητα των Κινητών Ομάδων Υγείας και του εξειδικευμένου προσωπικού τους για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η HELLENiQ ENERGY στέκεται δίπλα στον ΕΟΔΥ, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο που επιτελεί για τη Δημόσια Υγεία και την κοινωνία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα οχήματα των ΚΟΜΥ, από το 2020 μέχρι σήμερα, έχουν εξελιχθεί σε ένα κρίσιμο εργαλείο για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Έχουν διανύσει πάνω από 12.000.000 χιλιόμετρα, καλύπτοντας ακόμη και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 150.000 εμβολιασμούς σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και, παράλληλα, έχουν ανταποκριθεί σε εκατοντάδες κρίσιμες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με πιο πρόσφατη και χαρακτηριστική περίπτωση την κακοκαιρία «Ντάνιελ», που έπληξε την Θεσσαλία, τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η HELLENiQ ENERGY στηρίζει από τον περασμένο Ιούνιο τις μετακινήσεις τους, παρέχοντας καύσιμα της θυγατρικής της εταιρίας ΕΚΟ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, εντάσσεται στη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY, καθώς αποτελεί δέσμευση της εταιρείας να στέκεται δίπλα στην κοινωνία, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε δομές και πρωτοβουλίες που προάγουν την ευημερία των πολιτών και την κοινωνική συνοχή.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύνης της HELLENiQ ENERGY, Γεωργία Λασανιάνου, δήλωσε: «Με τη δωρεά καυσίμων στις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, ενισχύουμε την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας να βρίσκονται κοντά σε κάθε πολίτη, ειδικά στις πιο ευάλωτες ομάδες. Ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής που έχει χαράξει, η HELLENiQ ENERGY θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και να υλοποιεί δράσεις που θα κάνουν τη διαφορά για την Ελλάδα του αύριο.»

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Καθ. κ. Χρ. Χατζηχριστοδούλου, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά την HELLENiQ ENERGY για

την σημαντική στήριξή της σε μια κρίσιμη περίοδο. Με τη συνεισφορά της, οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ θα συνεχίσουν απρόσκοπτα το πολύτιμο έργο τους για την προστασία της Δημόσιας Υγείας»

