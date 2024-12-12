Έως τις 20 Δεκεμβρίου θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, αυτοαπασχολούμενοι που δεν απασχολούν προσωπικό και εργαζόμενοι επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά υλοποιείται, μετά από πρόταση και παρεμβάσεις του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 750 ατόμων, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν και όσοι αυτοαπασχολούμενοι δεν απασχολούν προσωπικό.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα λάβουν επίδομα 450 ευρώ, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, για συνολικά 90 ώρες.

Συγκεκριμένα, μέσω του έργου, οι 750 ωφελούμενοι της περιφέρειας Αττικής, θα λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση, σε ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

1.Βασικές δεξιότητες H/Y

2.Τεχνικός Η/Υ ΚΑΙ Δικτύων

3.Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

4.Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών

5.Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου-e-commerce

6.Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδων, ψηφιακών πλατφορμών ΚΑΙ Social media

7.Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών

8.Πωλήσεις λιανικής - επικοινωνία με πελάτες

9.Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα βρίσκεται στο: https://veakatartisi.gr/web.

Στόχος της πράξης, είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων και έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, μέσα από την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, αφορά σε κλάδους και τομείς της RIS3 για την περιφέρεια Αττικής και πιο συγκεκριμένα στους τομείς τεχνολογίας και ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίοι αποτελούν του δυναμικούς τομείς της περιφέρειας Αττικής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής» (κωδ. πρόσκλησης ATT098/ ΑΔΑ: ΡΟΥΓ7Λ7-1ΣΙ) - ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 - το έργο μεταφέρθηκε στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 ΑΔΑ:65947Λ7-8ΣΒ) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.

Μάλιστα, έχει υπογραφεί ήδη μεταξύ του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και της αναδόχου κοινοπραξίας «UNIVERSAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕ - SWISS APPROVAL ΑΜΚΕ - TASEIS MANAGEMENT ΕΠΕ», η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.