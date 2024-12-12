ΕΚΤ: Επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις με νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μ.β. στο 3%

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 3%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην τέταρτη διαδοχική μείωση φέτος, κατά το ίδιο επίπεδο, καθώς ο πληθωρισμός κινείται κοντά στον στόχο του 2%.

Ετσι, τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα μειωθούν σε 3,00%, 3,15% και 3,40% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 18 Δεκεμβρίου 2024.

Σημειώνεται πως όλοι οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg, εκτός από έναν, προέβλεπαν νέα μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. σήμερα. Μόνο η JPMorgan Chase «έβλεπε» μεγαλύτερη κίνηση, με μείωση 50 μ.β., υποστηρίζοντας ότι τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ηπιότερη ανάπτυξη και πληθωρισμό.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΚΤ αναφέρει πως η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού βρίσκεται σε καλό δρόμο. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,4% το 2024, 2,1% το 2025, 1,9% το 2026 και 2,1% το 2027 όταν τεθεί σε λειτουργία το διευρυμένο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,9% το 2024, 2,3% το 2025 και 1,9% τόσο το 2026 όσο και το 2027.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι οι περισσότεροι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί γύρω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του Διοικητικού Συμβουλίου για ρυθμό 2% σε διατηρήσιμη βάση. Ο εγχώριος πληθωρισμός υποχώρησε αλλά παραμένει υψηλός, κυρίως επειδή οι μισθοί και οι τιμές σε ορισμένους τομείς εξακολουθούν να προσαρμόζονται με σημαντική καθυστέρηση στην προηγούμενη έντονη άνοδο του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι συνθήκες χρηματοδότησης χαλαρώνουν, καθώς οι πρόσφατες μειώσεις των επιτοκίων από το Διοικητικό Συμβούλιο καθιστούν σταδιακά τη λήψη νέων δανείων λιγότερο δαπανηρή για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αλλά εξακολουθούν να είναι αυστηρές επειδή η νομισματική πολιτική παραμένει σε περιοριστικά επίπεδα και οι προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων συνεχίζουν να μεταδίδονται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο των πιστώσεων.

Οι εμπειρογνώμονες αναμένουν τώρα βραδύτερη οικονομική ανάκαμψη σε σχέση με τις προβολές του Σεπτεμβρίου. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης επιταχύνθηκε το γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι δείκτες ερευνών υποδηλώνουν ότι υποχώρησε το τρέχον τρίμηνο. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα είναι 0,7% το 2024, 1,1% το 2025, 1,4% το 2026 και 1,3% το 2027. Η προβλεπόμενη ανάκαμψη οφείλεται κυρίως στην άνοδο των πραγματικών εισοδημάτων – που θα πρέπει να επιτρέψει στα νοικοκυριά να καταναλώνουν περισσότερο – και στην αύξηση των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις. Με την πάροδο του χρόνου, η σταδιακή εξασθένηση των επιδράσεων της συσταλτικής νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να στηρίξει την ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης.

"Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί με διατηρήσιμο τρόπο στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγηση που διενεργεί όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων" τονίζεται στην ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δηλώνει έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί με διατηρήσιμο τρόπο στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο ΔΣ της ΕΚΤ να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.

Οι οικονομολόγοι πάντως αναμένουν διαδοχικές μειώσεις κατά 25 μ.β. έως ότου τα επιτόκια φτάσουν στο 2%, σύμφωνα με το Bloomberg.

Υπενθυμίζεται πως ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης υποχώρησε τον Σεπτέμβριο κάτω από το επίπεδο του 2% - για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2021 - στο 1,7%, ενώ στη συνέχεια διαμορφώθηκε στο 2% τον Οκτώβριο και στο 2,3% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Eurostat.

Κίνηση έκπληξη από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας

Νωρίτερα σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) μείωσε το επιτόκιά της κατά 50 μονάδες βάσης την Πέμπτη, στη μεγαλύτερη μείωση των τελευταίων σχεδόν 10 ετών, προκειμένου να περιορίσει μια πιθανή ενίσχυση του ελβετικού φράγκου. Ειδικότερα, η SNB μείωσε τα επιτόκιά της από 1,0% σε 0,5%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022. Ενώ οι αγορές είχαν προβλέψει την κίνηση αυτή, πάνω από το 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μικρότερη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης.

Την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται και η απόφαση για τα επιτόκια από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Πηγή: skai.gr

