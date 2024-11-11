Έναρξη υποβολής αιτήσεων για μητρώο επιλέξιμων παρόχων κατάρτισης της ΔΥΠΑ

Ξεκίνησε από σήμερα, ώρα 16:30, η υποβολή αιτήσεων για τους παρόχους κατάρτισης (αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ και ΚΕΔιΒιΜ των ΑΕΙ) που επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ), το οποίο συγκροτείται για πρώτη φορά από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4921/2022.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέσα από τη δημιουργία του μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης ΣΕΚ, το εθνικό σύστημα ΣΕΚ της χώρας εκσυγχρονίζεται, καθώς τίθενται ως βασικοί στόχοι η διασφάλιση της ποιότητας και η συνεχής βελτίωση των παρόχων επιδοτούμενης ΣΕΚ και των προγραμμάτων που προσφέρουν, ενώ για την παραμονή τους στο μητρώο θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί θετικά στο νέο «πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης», όπως περιγράφεται στο άρθρο 38 του ν. 4921/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι ΣΕΚ, που επιθυμούν να ενταχθούν, μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μέσω gov.gr, στον ακόλουθο σύνδεσμο: Αρχική /Εκπαίδευση/Κατάρτιση/Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Επιδοτούμενης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Πηγή: skai.gr

