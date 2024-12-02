Ένα διπλά επιδοτούμενο πρόγραμμα, κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας σε θέσεις υψηλής ζήτησης, 10.000 ανέργων θα υλοποιήσει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με φορέα υλοποίησης τη ΔΥΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 152 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο, στην πρόσκληση η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στις 15.00, οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematikedrasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon. Εκεί οι επιχειρήσεις επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης και προσδιορίζουν τις θέσεις, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. Στη συνέχεια, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις, αξιολογώντας την αίτηση υπαγωγής εντός 10 εργάσιμων ημερών και υποδεικνύει στις επιχειρήσεις υποψηφίους σύμφωνα με τα προσόντα της θέσης, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής/ χρηματοδότησης. Έπειτα, η επιχείρηση προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων εντός 10 εργάσιμων ημερών και η ΔΥΠΑ ενημερώνει τον άνεργο τον οποία προεπιλέγει η επιχείρηση με κάθε πρόσφορο μέσο εντός 3 ημερών.

Επιπλέον, ο προεπιλεγμένος υποψήφιος συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, επιλέγει και παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης της επιλογής του (υπάλληλων γραφείου ή πωλητών) και κατόπιν συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποίησης. Μετά την πιστοποίησή του, η επιχείρηση προχωρά στην πρόσληψη.

Όπως σημειώνει το υπουργείο, το πρόγραμμα, προβλέπει αφενός αμειβόμενη αναβάθμιση δεξιοτήτων και πιστοποίηση μέσω προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και αφετέρου την πρόσληψη των ωφελούμενων που ολοκληρώνουν την κατάρτιση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης για ένα χρόνο, από επιχειρήσεις οι οποίες θα επιχορηγούνται για την κάλυψη μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που στοχεύει στην εργασιακή και κοινωνική επανένταξη ανέργων, εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), δηλαδή μονοπρόσωπα νοικοκυριά, πολυπρόσωπα νοικοκυριά και άστεγοι.

Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί σε δυο φάσεις:

Στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και την κατάρτιση μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), καθώς και την υποχρεωτική πιστοποίηση τους. Η δια ζώσης εκπαίδευση θα διαρκεί 80 ώρες και θα αφορά σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως υπάλληλοι γραφείου και πωλητές. Το ύψος της επιδότησης της κατάρτισης (εκπαιδευτικό επίδομα) για το σύνολο των 80 ωρών ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ.

Στην πρόσληψη των ωφελούμενων που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα κατάρτισης και λαμβάνουν πιστοποίηση, για 12 μήνες, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης μέσω της επιχορήγησης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι άνεργοι ωφελούμενοι του προγράμματος

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) είναι οι ωφελούμενοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, και να ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), δηλαδή μονοπρόσωπα νοικοκυριά, πολυπρόσωπα νοικοκυριά και άστεγοι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης και την υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις (υποβολή εντολής κενής θέσης), οι ωφελούμενοι υποδεικνύονται από εργασιακό σύμβουλο της ΔΥΠΑ σε δικαιούχο επιχείρηση για απασχόληση και ακολουθεί η προεπιλογή τους.

Vouchers κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν, σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες, υπηρεσίες ΣΕΚ από παρόχους της επιλογής τους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Επιλέξιμων Παρόχων Κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ωφελούμενοι, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα ΣΕΚ που επιλέγουν οι ίδιοι.

Πώς θα παίρνουν την επιδότηση 400 ευρώ

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων και υπέγραψε σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση κατόπιν υπόδειξης του αρμόδιου Εργασιακού Συμβούλου, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Η εκπαίδευση διαρκεί 80 ώρες και το ύψος της επιδότησης της κατάρτισης συνολικά μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 400 ευρώ.

Πώς θα επιλέγονται οι εργαζόμενοι από τις επιχειρήσεις

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι υποδεικνύονται στις δικαιούχους επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ με συστατικό σημείωμα στο πλαίσιο της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης και με βάση το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης που έχουν καταρτίσει από κοινού. Οι δικαιούχες επιχειρήσεις προεπιλέγουν μεταξύ των υποψηφίων τον κατάλληλο για τη θέση και ενημερώνουν σχετικά τη ΔΥΠΑ, μέσω της πλατφόρμας e-Services ΔΥΠΑ. Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι άνεργοι υποχρεούνται να επιλέξουν πρόγραμμα ΣΕΚ που παρέχεται στο πλαίσιο του παρόντος Έργου μέσω της ιστοσελίδας Voucher.gov.gr. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη λήψη πιστοποίησης του ωφελούμενου, ακολουθεί η πρόσληψη του σε επιχορηγούμενη θέση εργασίας στο δικαιούχο εργοδότη που τον έχει προεπιλέξει. Εάν κάποιος ωφελούμενος μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης δεν επιθυμεί να προσληφθεί στη συγκεκριμένη δικαιούχο επιχείρηση που τον προεπέλεξε θα μπορεί να υποδειχθεί σε άλλη.

Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις – τι ποσό επιχορήγησης θα λαμβάνουν

Δικαιούχοι του προγράμματος απασχόλησης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Το ανώτερο ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσό 13.416 ευρώ για 12 μήνες, θα επιχορηγείται και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος.

Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για την καταβολή επιχορήγησης υποβάλλεται προς το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2, όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο ωφελούμενος, σε ηλεκτρονική μορφή, στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ (e-Services) στην ιστοσελίδα www.dypa.gov.gr.

Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης του έργου, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ΕΕΕ θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής/χρηματοδότησης, στην οποία εμπεριέχεται εντολή κενής θέσης, στη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Τι προβλέπεται για τους παρόχους κατάρτισης

Μέσω της επιταγής κατάρτισης ο πάροχος ΣΕΚ λαμβάνει την αμοιβή του για το πρόγραμμα. Το κόστος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο για τους παρόχους κατάρτισης ορίζεται σε 4,50 ευρώ/ώρα, στο οποίο περιλαμβάνεται το κόστος για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των καταρτιζόμενων, ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα για τους καταρτιζόμενους, όπως ήδη αναφέρθηκε, ορίζεται σε 5 ευρώ/ώρα, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

