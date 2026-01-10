Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 31.12.2025 το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2022, με πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων και μεσημαντική υπερκάλυψη της συνολικής δημόσιας δαπάνης του σε ποσοστό 102,1%, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές πληρωμές του ανήλθαν σε 7.990,95 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη με υπερκάλυψη 228,37 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του.

Οι πόροι του προγράμματος κατευθύνθηκαν στις κύριες κατηγορίες στόχευσής του ως εξής: 2.240 εκατ. ευρώ σε επενδυτικές δράσεις, 4.450 εκατ. ευρώ σε περιβαλλοντικές δράσεις, 1.440 εκατ. ευρώ σε δράσεις κοινωνικής συνοχής, 150 εκατ. ευρώ σε δράσεις για τη γνώση και την καινοτομία.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του ΠΑΑ υλοποιήθηκαν τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί ποτέ από πόρους του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ (Κοινής Αγροτικής Πολιτικής) για νέους γεωργούς, σχέδια βελτίωσης, εγγειοβελτιωτικές υποδομές, LEADER, κλπ.

Με τον τρόπο αυτό το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης συνέβαλε ουσιαστικά στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού για τον αγροδιατροφικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές της χώρας, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο που χαρακτηρίστηκε από διαδοχικές κρίσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τονίζει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, με τις αναπτυξιακές του δράσεις και παρεμβάσεις, αποτέλεσε τον οδικό χάρτη για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που στοχεύει στην υγιή επιχειρηματικότητα μέσα από βιώσιμες και υψηλής προστιθέμενης αξίας ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και έμφαση στην προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και των νέων ψηφιακών τεχνολογιών για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ένα μοντέλο που διαμορφώνει ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους νέους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις ελληνική ύπαιθρο και στον πρωτογενή τομέα, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα.

Ειδικά το έτος 2025 αποτέλεσε μια χρονιά – ορόσημο για το ΠΑΑ, καθώς οι πληρωμές του ανήλθαν σε 1.152,40 εκ. € δημόσια δαπάνη, με ρεκόρ επίδοσης σε σχέση με κάθε άλλη χρονιά και προγραμματική περίοδο σε μέτρα, όπως:

Τις ιδιωτικές επενδύσεις Σχεδίων Βελτίωσης με πληρωμές 256,34 εκατ. ευρώ.

Τις δημόσιες επενδύσεις σε Εγγειοβελτιωτικές και Αρδευτικές υποδομές με πληρωμές 246,35 εκατ. ευρώ.

Τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις Leader με πληρωμές 192,16 εκατ. ευρώ.

Το Μέτρο 23 για την έκτακτη στήριξη των παραγωγών με πληρωμές 170 εκατ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση του ΠΑΑ 2014-2022 επικαλύφθηκε χρονικά με την έναρξη υλοποίησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν εντός του 2025 εξίσου σημαντικές πληρωμές σε παρεμβάσεις του Πυλώνα ΙΙ, συνολικού ύψους 295,24 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη.

Το σύνολο των πληρωμών και από τα δύο προγράμματα, ΠΑΑ και ΣΣ ΚΑΠ, ανήλθαν εντός του 2025 σε 1.447,64 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο ποσό που έχει πληρωθεί σε δράσεις του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ εντός του ίδιου έτους εφαρμογής της.

Εντός του 2025 ενεργοποιήθηκαν και σημαντικές νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις του ΣΣ ΚΑΠ, οι οποίες προσελκύουν μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως:

Η υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με πόρους 160 εκατ. ευρώ για την ενεργοποίηση τριών νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων διευκόλυνσης πρόσβασης της αγροτικής επιχειρηματικότητας σε ρευστότητα για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης.

Η πρόσκληση για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό θερμοκηπίων,

Η προδημοσίευση για τη νέα πρόσκληση για επενδύσεις εκσυγχρονισμού των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων - Σχέδια Βελτίωσης.

Η πρόσκληση για τη στήριξη επενδύσεων στη Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων.

Η πρόσκληση της δράσης ενθάρρυνσης σύστασης Συλλογικών Σχημάτων.

Η πρόσκληση Συνεργασίας μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων για την προώθηση της καινοτομίας στη Γεωργία.

Η πρόσκληση για δημόσιες Εγγειοβελτιωτικές Υποδομές.

Η προδημοσίευση της πρόσκλησης για τις δράσεις Εκπαίδευσης και Κατάρτισης γεωργών

Η προδημοσίευση της πρόσκλησης της γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης για τη Μείωση του Αποτυπώματος Άνθρακα καλλιεργειών, όπως το βαμβάκι και η βιομηχανική ντομάτα.

Η ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ Αργυρώ Ζέρβα δήλωσε: «Η ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 είναι το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και ιδιαίτερα απαιτητικής προσπάθειας, σε ένα περιβάλλον πολλαπλών προκλήσεων και αλλεπάλληλων εξωτερικών κρίσεων που σημάδεψαν τα προηγούμενα χρόνια.

Το αποτέλεσμα αυτό κατέστη εφικτό χάρη στη συμβολή των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Υπουργείων και Περιφερειών, των Ειδικών Υπηρεσιών, καθώς και του Οργανισμού Πληρωμών, οι οποίοι στήριξαν την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Ο ρόλος τους υπήρξε καθοριστικός για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, ιδίως κατά την τελική φάση υλοποίησής του.

Το κλείσιμο του ΠΑΑ δεν αποτελεί μόνο έναν απολογισμό, αλλά και αφετηρία: η εμπειρία και τα αποτελέσματά του θα αξιοποιηθούν για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 αλλά και για τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου, με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη ενός ανθεκτικού, βιώσιμου και ανταγωνιστικού αγροδιατροφικού τομέα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.