Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η έκθεση για την απασχόληση δεν άλλαξε τις προσδοκίες επενδυτών σχετικά με τον ρυθμό μείωσης των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 237,96 μονάδων (+0,48%), στις 49.504,07 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 191,33 μονάδων (+0,82%), στις 23.671,34 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 44,82 μονάδων (+0,65%), στις 6.966,28 μονάδες.

