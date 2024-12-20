Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε πως η βρετανική οικονομία έχει περιέλθει σε τέλμα μετά από την παρουσίαση του προϋπολογισμού από την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, καθώς οι επιχειρήσεις αντιδρούν στα νέα μέτρα με περικοπές θέσεων εργασίας και αυξήσεις τιμών.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας είπε ότι θα υπάρξει μια σταδιακή προσέγγιση στη μείωση των επιτοκίων λόγω των ανησυχιών για τις επιπτώσεις της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και του κατώτατου μισθού.

Η τράπεζα υποβάθμισε τις προγνώσεις της για την ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας, λέγοντας ότι πλέον αναμένει «μηδενική ανάπτυξη» το τελευταίο τρίμηνο του 2024.

Η υποβάθμιση ακολούθησε την απόφαση της Πέμπτης να διατηρηθεί στο 4,75% το βασικό επιτόκιο δανεισμού, με αιτιολογία την «αυξημένη αβεβαιότητα για την οικονομία».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.