Συνυπεύθυνες για τον έλεγχο των πρατηρίων που ανήκουν στο δίκτυο τους καθίστανται οι εταιρείες πετρελαιοειδών.

Όπως γράφει η Καθημερινή, με διάταξη που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, οι εταιρείες θα πρέπει να διενεργούν τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο σε κάθε πρατήριο έλεγχο, για τη σωστή λειτουργία του συστήματος εισροών - εκροών, καθώς και για την ποιότητα των καυσίμων.

Σε περίπτωση που εντοπίσουν παράβαση, θα πρέπει εντός 24 ωρών να ενημερώσουν την ΑΑΔΕ και να διακόψουν την τροφοδοσία του πρατηρίου με καύσιμα.

Εντός 10 ημερών θα πρέπει να αποσύρουν τα σήματα και τον εξοπλισμό μέχρι να επαναλειτουργήσει νόμιμα.

Εάν οι εταιρείες δεν συμμορφωθούν, αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα και ποινές που φτάνουν μέχρι την προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι θα προβλέπεται έως και 6μηνο λουκέτο σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών εάν δεν ελέγχουν συστηματικά τα πρατήρια για λαθρεμπόριο καυσίμων ή νοθεία.

Πηγή: skai.gr

