Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Αρκετοί επενδυτές δεν έκρυβαν την αισιοδοξία τους για θετική έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αρκετοί επενδυτές δεν έκρυβαν την αισιοδοξία τους για θετική έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 105,11 μονάδων (+0,25%), στις 42.866,87 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 123,75 μονάδων (+0,63%), στις 19.714,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,93 μονάδων (+0,55%), στις 6.038,81 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark