Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αρκετοί επενδυτές δεν έκρυβαν την αισιοδοξία τους για θετική έκβαση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 105,11 μονάδων (+0,25%), στις 42.866,87 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 123,75 μονάδων (+0,63%), στις 19.714,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,93 μονάδων (+0,55%), στις 6.038,81 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

