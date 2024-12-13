Εξοντωτικά πρόστιμα και κυρώσεις, θα επιβάλλονται στα πρατήρια τα οποία εντοπίζονται να κάνουν λαθρεμπόριο καυσίμων και να φοροδιαφεύγουν.

Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ ορίζει το πλαίσιο των ποινών οι οποίες εκτείνονται από την οριστική ανάκληση των αδειών λειτουργίας και τη σφράγιση των εγκαταστάσεων για δύο χρόνια, μέχρι την κατάσχεση του εξοπλισμού και την επιβολή προστίμων που φτάνουν έως και τις 150.000 ευρώ.

Με την απόφαση της ΑΑΔΕ και των συναρμοδίων υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Μεταφορών, καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου, κωδικοποιούνται οι κατηγορίες των παραβάσεων και κυρώσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων, η διαδικασία δέσμευσης και καταστροφής εξοπλισμού και δεξαμενών καθώς και οι όροι για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης. Ανάλογα με την παράβαση προβλέπεται:

Διετές λουκέτο και πρόστιμο 150.000 ευρώ με οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης για πρατήριο που λειτουργεί χωρίς το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών

Διετές λουκέτο, ποινικές κυρώσεις και πρόστιμο 100.000 ευρώ για μετρητές/αντλίες, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το σύστημα εισροών – εκροών.

Διετές λουκέτο και πρόστιμο 150.000 ευρώ για «πειραγμένους» μηχανισμούς, σύνδεση με μη αδειοδοτημένες δεξαμενές, εικονικές αποδείξεις, εικονικά τιμολόγια ή δελτία.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ την ημέρα και έως 40.000 ευρώ το χρόνο στην περίπτωση λειτουργίας πρατηρίου κατά τη διάρκεια βλάβης ή δυσλειτουργίας όλου ή μέρους του συστήματος εισροών εκροών.

Πρόστιμο 100.000 ευρώ στον εγκαταστάτη συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών που δεν πληροί τις απαιτήσεις.

Πρόστιμο 100.000 ευρώ στον εγκαταστάτη συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών ο οποίος συνοδεύεται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται ως εγκαταστάτης συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών, χωρίς, προηγουμένως, να το έχει γνωστοποιήσει στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Η σφράγιση της εγκατάστασης, διενεργείται από την ελέγχουσα αρχή, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης.

Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, προϋπόθεση είναι η διαπίστωση παράβασης των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης που επισύρει πρόστιμο ίσο ή άνω των 50.000 ευρώ.

Τα στοιχεία των παραβατών θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και θα παραμένουν σε δημοσιότητα για 2 έτη από την ημερομηνία δημοσιοποίησης.

Θα «κατεβαίνουν» στην περίπτωση όπου Διοικητικά Δικαστήρια εκδώσουν προσωρινή διαταγή αναστολής ή δικαστική απόφαση ακύρωσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή της καταλογιστικής πράξης επιβολής του προστίμου ή μείωσης του ποσού του προστίμου κάτω από τα 50.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραβατικότητα στον κλάδο των καυσίμων παραμένει υψηλή, όπως υποδεικνύει τόσο η σειρά λουκέτων που έχει επιβάλλει η ΑΑΔΕ όσο και τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές πληρώνουν 120 εκατ. ευρώ το χρόνο για καύσιμα τα οποία δεν καταλήγουν ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους και οι ελλειμματικές παραδόσεις αγγίζουν ακόμα και το 24%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.