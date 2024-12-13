Έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης μεταξύ της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών και της Alpha Bank

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών, 100% μητρική της Alpha Bank (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοίνωσε ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης, δυνάμει της οποίας η Alpha Bank Α.Ε. (εφεξής η «Alpha Bank») θα προχωρήσει σε συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας, (εφεξής η «Συγχώνευση»), σύμφωνα με το εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του Ν.4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς και του άρθρου 16 του Ν.2515/1997 για τους μετασχηματισμούς πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως ισχύουν (εφεξής η «Ελληνική Νομοθεσία Εταιρικών Μετασχηματισμών»).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας Εταιρικών Μετασχηματισμών και υπό την αίρεση λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Alpha Bank θα διατηρήσει την άδεια που κατέχει ως πιστωτικό ίδρυμα και θα καταστεί εκ του νόμου καθολική διάδοχος σε όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης οι μετοχές της Alpha Bank, της απορροφώσας εταιρείας, θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα αποδοθούν στους Μετόχους της Εταιρείας σε αντάλλαγμα των μετοχών που κατέχουν στην Εταιρεία.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ως Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Συγχώνευσης η 31η Δεκεμβρίου 2023.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και συναινέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Αρμόδιας Εποπτικής Αρχής και του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και όλων των απαιτούμενων εταιρικών εξουσιοδοτήσεων και εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας και της Alpha Bank.

Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται για την εξέλιξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.