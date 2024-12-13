Ζαχαράκη στη Βουλή: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το δημογραφικό με 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος 10ετίας

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την εφαρμογή περισσότερων από 100 δράσεων συνολικού προϋπολογισμού ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος δεκαετίας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ανακοίνωσε η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής Σοφία Ζαχαράκη κατά την ομιλία της στη συζήτηση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Δεν νοείται πλέον οικονομική ευμάρεια, χωρίς μια συνεκτική και στοχευμένη δημογραφική πολιτική» τόνισε η Υπουργός, προσθέτοντας ότι ο φετινός προϋπολογισμός ενισχύεται με 70 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με πέρυσι φθάνοντας τα 3.786.533.000 ευρώ έναντι 3.718.039.000 ευρώ που ήταν πέρυσι.

Επίσης, η Υπουργός επεσήμανε ότι είναι αυξημένο στον προϋπολογισμό το επίδομα αναπηρίας κατά 60 εκατ. ευρώ. Ένα επίδομα που είχε ήδη αυξηθεί από πέρυσι κατά 130 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας πλέον το 1 δις ευρώ, αλλά και το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων κατά 33 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα, για την στήριξη που θα παρέχει η Πολιτεία στην οικογένεια το 2025 η κα Ζαχαράκη αναφέρθηκε στα εξής μέτρα:

- «Επίδομα γέννησης: Από τα 2.000 ευρώ που ήταν το αρχικό οριζόντιο επίδομα, το 2024 αυξήθηκε και κυμαίνεται κλιμακωτά από τα 2.400 έως τα 3.500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ένα μέτρο που κοστίζει επιπλέον 31,8 εκατ. ευρώ για το 2025.

- Τα vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς: Από τα 65 εκατ. ευρώ από τον τακτικό μας προϋπολογισμό το 2024, φτάνουμε στα 77 εκ. ευρώ για το 2025 και έχουμε κάνει πρόταση να αυξήσουμε την επιχορήγηση ακόμα περισσότερο για να μην μείνει κανένας χωρίς voucher. Την τρέχουσα σχολική χρονιά ο συνολικός αριθμός των vouchers του προγράμματος ανήλθε σε 173.363. Πέρυσι το καταφέραμε.

- Κατορθώσαμε και εξασφαλίσαμε επιπλέον 12 εκ. ευρώ καλύπτοντας όλα τα άτομα με αναπηρία στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

- Σε συνδυασμό με τα 70 εκατ. ευρώ που θα αξιοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη δημιουργία επιπλέον 20.000 θέσεων σε υφιστάμενους ή νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα καταφέρουμε να εξασφαλιστούν ακόμα περισσότερα παιδιά.

- Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς». Τις προσεχείς μέρες ολοκληρώνεται το πιλοτικό πρόγραμμα και μετά από μια «γέφυρα» που θα διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξή του, θα περάσουμε από το 2025 στην πανελλαδική εφαρμογή του, με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. Έχουμε διπλάσιο αριθμό συμφωνητικών από τον αρχικό μας στόχο, 976 στον αριθμό.

- Τα Σχολικά μας Γεύματα: Αυξήσαμε φέτος τους δήμους σε 153 (από 133 δήμους πέρυσι) με έμφαση στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Εξασφαλίζεται καθημερινά η παροχή των σχολικών γευμάτων από 217.267 που στήριζε μέχρι πρότινος το πρόγραμμα σε 231.062 μαθητές. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος που ανέρχεται σε 115 εκ. ευρώ από 102 εκατ. που ήταν το 2023, πρόκειται μέσα στη χρονιά να αυξηθεί κι άλλο, περίπου στα 7 εκατ. ευρώ για να καλυφθούν ακόμα περισσότερα παιδιά σε μια πολύ βασική ανάγκη.

- Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση του Κατασκηνωτικού μας Προγράμματος, που αγκαλιάστηκε το καλοκαίρι από 7.414 παιδιά και ηλικιωμένους, 22% περισσότεροι σε σχέση με το 2023. Το κονδύλι που διαθέτουμε θα αυξηθεί στα 6.000.000€ το 2025 από 3.650.000€ το 2023 προκειμένου να ανοίξουν και άλλες παιδικές εξοχές και να βελτιωθούν οι υποδομές στις υφιστάμενες»

