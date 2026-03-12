Του Βαγγέλη Δουράκη

Πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο θα διέθεταν σήμερα τα πρατήρια καυσίμων την αμόλυβδη βενζίνη εάν υιοθετείτο από τώρα το περιβόητο «πλαφόν»: Η εν λόγω απόφαση της Κυβέρνησης θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πως δεν σημαίνει ότι μπαίνει ένα συγκεκριμένο «ταβάνι» στις τιμές που δεν θα το ξεπεράσει … γενικώς η αγορά, δεδομένου ότι τα διυλιστήρια θα συνεχίσουν κανονικά να κοστολογούν και να πωλούν το προϊόν τους βάσει των διεθνών τιμών. Οι υπόλοιποι «κρίκοι» της αγοράς όμως θα έχουν καθορισμένα περιθώρια κέρδους.

Έτσι, τα καύσιμα θα συνεχίσουν να καταγράφουν την ανοδική τους πορεία στη λιανική, εφόσον βεβαίως ανεβαίνει και η διεθνής τιμή, με τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τα πρατήρια καυσίμων να έχουν τη δυνατότητα να βάλουν συνολικά «καπέλο» το πολύ 17 λεπτών πάνω στην τιμή που «έφυγε» η αμόλυβδη ή το πετρέλαιο από τα διυλιστήρια.

Πώς λειτουργεί το «πλαφόν» στα καύσιμα

Συγκεκριμένα, το «πλαφόν» στα καύσιμα θα λειτουργεί ως εξής: Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών θα απαγορεύεται να πωλούν στα πρατήρια υγρών καυσίμων με περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο των 5 λεπτών από την τιμή που προμηθεύτηκαν βενζίνη ή ντίζελ από τα διυλιστήρια.

Ειδικότερα για τα νησιά, οι εταιρείες εμπορίας θα μπορούν να επιβάλουν ειδικό κόστος διανομής -λόγω μεταφορικών- πάνω από το πλαφόν των 5 λεπτών το οποίο θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

Αντίστοιχα και τα πρατήρια υγρών καυσίμων απαγορεύεται να πωλούν στους καταναλωτές με κέρδος μεγαλύτερο των 12 λεπτών από την τιμή που προμηθεύτηκαν diesel και βενζίνη από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών.

Τα επίπεδα τιμών με την υιοθέτηση του «πλαφόν»

Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα για το τι θα γινόταν στην πράξη: Οι τιμές πώλησης των διυλιστηρίων στην Αττική την Τρίτη 11 Μαρτίου διαμορφώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και του ΦΠΑ 24%, στο 1,731 ευρώ/lt για την αμόλυβδη, στο 1,709 ευρώ/lt για το πετρέλαιο κίνησης και στο 1,370 ευρώ/lt για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Οι Εταιρείες Εμπορίας, παραλαμβάνοντας καύσιμα σε αυτές τις τιμές έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν κέρδη ως 0,05 ευρώ/lt, άρα θα πωλούσαν στους πελάτες τους την αμόλυβδη στο 1,781 ευρώ/lt, το πετρέλαιο κίνησης στο 1,759 ευρώ/lt και το πετρέλαιο θέρμανσης 1,420 ευρώ/lt.

Ο επόμενος «κρίκος» της αλυσίδας -και ο τελευταίος πριν από τον καταναλωτή- είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία θα παραλάμβαναν καύσιμα στις προαναφερόμενες τιμές.

Πάνω σε αυτές μπορούν να προσθέσουν ποσό ως και 0,12 ευρώ/lt για το κέρδος τους.

Κατά συνέπεια οι οδηγοί θα πλήρωναν 1,901 ευρώ/lt για να προμηθευτούν αμόλυβδη, 1,879 ευρώ/lt για πετρέλαιο κίνησης και 1,540 ευρώ/lt για πετρέλαιο θέρμανσης.

Ενδεικτικά πρέπει να αναφερθεί πως η μέση τιμή λιανικής -σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης- της αμόλυβδης την Δευτέρα 9 Μαρτίου ήταν 1,85 ευρώ/lt, του πετρέλαιο κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,81 ευρώ/lt και του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,39 ευρώ/lt.

Βεβαίως, τη Δευτέρα και οι τιμές που διοχετεύτηκαν τα καύσιμα από τα διυλιστήρια στους εμπόρους και από εκεί στα πρατήρια ήταν αρκετά χαμηλότερες από τις σημερινές.

Η ισχύς του «πλαφόν» έχει διάρκεια έως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντας έτους.

