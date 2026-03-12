Τα μέτρα για την αισχροκέρδεια ανάχωμα στην αγωνία για την οικονομία

Της Δώρας Αντωνίου

Η δημοσκοπική εικόνα είναι σαφής: η ανησυχία των πολιτών για τις δυνητικές επιπτώσεις της πολεμικής κρίσης στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή αφορά πρωτίστως τον τομέα της οικονομίας. Αυτό, σε συνδυασμό με την καταγεγραμμένη δυσαρέσκεια για την αδυναμία αντιμετώπισης της ακρίβειας, ίσως απαντά στη σπουδή της κυβέρνησης να φέρει χθες με διαδικασίες επείγοντος τις παρεμβάσεις της που αποσκοπούν στον έλεγχο της κερδοσκοπίας. Η διαδικασία της πράξης νομοθετικού περιεχομένου επελέγη για να νομοθετηθεί η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά.

Με τις κινήσεις της η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι διαθέτει αντανακλαστικά και δεν θα επιτρέψει να αξιοποιηθεί η διεθνής συγκυρία από επιτήδειους που θα θελήσουν να αυξήσουν υπέρμετρα τις τιμές, να κερδοσκοπήσουν. Η άνοδος στις τιμές σε μια σειρά από προϊόντα τις τελευταίες μέρες έδειξε ότι και μόνο η ανησυχία που προκάλεσε η είδηση των πολεμικών συγκρούσεων πυροδοτεί κύμα ανατιμήσεων, ενδεχομένως χωρίς να υπάρχει πραγματικά το οικονομικό υπόβαθρο που να τις αιτιολογεί.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ήταν σαφής ως προς την προτεραιοποίηση στην αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και έστειλε χθες το μήνυμα ότι «οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα βρίσκονται στις επάλξεις ώστε να κινηθούν με την ταχύτητα και την αποφασιστικότητα που απαιτείται». Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι η θετική αντίδραση των πολιτών στα αντανακλαστικά που επιδείχθηκαν όσον αφορά την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο, θετική αντίδραση που μετατρέπεται σε δημοσκοπικό κέρδος για το κυβερνών κόμμα, μπορεί να εξανεμιστεί στην τριβή μιας δύσκολης καθημερινότητας με ανατιμήσεις αγαθών. Στην πράξη θα φανεί εάν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες επαρκούν. Κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι υπάρχει εποπτεία και ετοιμότητα για επιπλέον παρεμβάσεις εφόσον κριθεί αναγκαίο. Η διάρκεια της πολεμικής κρίσης είναι η συνισταμένη που θα επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις. Από την αντιπολίτευση η κριτική για τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από την κυβέρνηση εστιάζεται στην ανεπάρκεια των μέτρων και στην ανάγκη να προχωρήσουν παρεμβάσεις στην κατεύθυνση μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

Εν τω μεταξύ, στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται προς κύρωση σήμερα η συμφωνία για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη Νότια Κρήτη και νοτίως της Πελοποννήσου. Η συζήτηση αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίζουν ότι η συμφωνία είναι πολύ σημαντική και διαμορφώνει νέα δεδομένα για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, ενώ παράλληλα αποδυναμώνεται στην πράξη το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολυβικό μνημόνιο και ενδυναμώνεται η ελληνική θέση για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Η πιο έντονη κριτική για τη συμφωνία διατυπώθηκε από τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επέκρινε την κυβέρνηση για παραμέτρους της συμφωνίας που κατά τον ίδιο συνιστούν δυνητική εκχώρηση ή αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Συνεργάτες του κ. Σαμαρά ανέφεραν χθες ότι σήμερα θα αποφασίσει εάν τελικά θα προχωρήσει σε παρέμβαση στη Βουλή.

