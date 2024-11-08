Πόθεν Έσχες: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων «Πόθεν Έσχες», η οποία έχει υλοποιηθεί σε εφαρμογή του ν. 5026/2023, στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, των υφυπουργών Δικαιοσύνης, Γιάννη Μπούγα και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστου Δήμα, καθώς και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Η νέα πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων «Πόθεν Έσχες»:

- Αντλεί δεδομένα από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα, με στόχο την αυτοματοποίηση και τη διευκόλυνση της υποβολής των δηλώσεων από τους υπόχρεους.

- Ενισχύει τη διαφάνεια και τη δυνατότητα ελέγχου των δηλώσεων, καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα για κάθε υπόχρεο προσυμπληρώνονται αυτόματα. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν αντληθεί δεδομένα από 114 χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα.

- Έχει διακριτή υποβολή δηλώσεων από τους συζύγους των υπόχρεων προσώπων, οι οποίοι σύμφωνα με τον ν. 5026/23 αποκτούν αυτοτελή υποχρέωση υποβολής.

- Διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, emep.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη ενημέρωση των υπόχρεων προσώπων.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των ετήσιων δηλώσεων των ετών 2023 (χρήση 2022) και 2024 (χρήση 2023) κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου μπορεί να πραγματοποιηθεί για τα ανήλικα τέκνα χωρίς να απαιτείται από το σύστημα να συμπληρωθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), στην περίπτωση που αυτός δεν έχει εκδοθεί, με γνωστοποίηση των υπόλοιπων ατομικών στοιχείων.

Σημειώνεται, ότι στη νέα πλατφόρμα πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι και αναβαθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, τη άντληση στοιχείων από πρόσθετους φορείς και συνεπώς την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

