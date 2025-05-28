ΔΕΔΔΗΕ: Προμήθεια 2.760.000 έξυπνων μετρητών νέας γενιάς

Στην προμήθεια 2.760.000 έξυπνων μετρητών νέας γενιάς και νέου κεντρικού συστήματος Meter Data Management προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ με την υπογραφή σύμβασης με τις Ενώσεις εταιριών «Iskraemeco d.d. & Oracle France SAS», «Itron Spain SLU - ZIV Aplicaciones y Tecnologia S.L.» και «Protasis AE – Sagemcom Energy & Telecom SAS» ανοίγοντας το δρόμο για την αντικατάσταση όλων των μετρητών με έξυπνους μετρητές πανελλαδικά μέχρι το 2030.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Μάνος δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο εκσυγχρονισμού της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους μας, τη ΔΕΗ και τη Macquarie Asset Management για την εμπιστοσύνη και τη θερμή υποστήριξή τους στο επενδυτικό μας πρόγραμμα και τη στρατηγική ανάπτυξης και μετασχηματισμού μας, βασικό κομμάτι της οποίας αποτελεί η μετατροπή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα έξυπνο και πελατοκεντρικό δίκτυο.

Οι έξυπνοι μετρητές ανοίγουν το δρόμο για τη μετάβαση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα πιο αποδοτικό, διαφανές και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας. Η εγκατάστασή τους είναι καθοριστική για την πράσινη μετάβαση, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πελατών στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για έναν πιο ανταγωνιστικό και ευέλικτο ενεργειακό τομέα με νέες υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης με οφέλη τόσο για τους πελάτες, όσο και τους προμηθευτές καθώς και το συνολικό ενεργειακό κόστος. Οι έξυπνοι μετρητές δεν είναι επιλογή αλλά αναγκαιότητα για ένα βιώσιμο και ψηφιακά εξελιγμένο ενεργειακό μέλλον».

Έχουν ήδη παραληφθεί 600.000 έξυπνοι μετρητές νέας γενιάς, και με βάση τη συμφωνία πλαίσιο και την 1η εκτελεστική σύμβαση που υπέγραψαν σήμερα 28 Μαΐου 2025 οι τρεις ανάδοχοι του έργου, προβλέπεται να προμηθεύσουν ακόμα 2.760.000 νέας γενιάς έξυπνους μετρητές με τις νέες προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με τα απαραίτητα συστήματα middleware και λογισμικό τύπου Advanced Metering Infrastructure System (ΑΜΙ) για την διαχείριση της επικοινωνίας, τον έλεγχο των συσκευών και τη συλλογή δεδομένων από τους μετρητές. Οι νέοι μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ ενσωματώνουν το σύνολο των νεότερων λειτουργιών παγκοσμίως διαθέτουν επίσης, αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας με υπομετρητές και Home Energy Management συστήματα όπως και με μετρητές νερού και φυσικού αερίου για μια ολοκληρωμένη διαχείριση της ενέργειας μέσω νέων υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους prosumers.

Το σύνολο των νέας γενιάς έξυπνων μετρητών που περιλαμβάνει η 1η εκτελεστική, κατανέμονται στους τρεις αναδόχους με βάση το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας (διαδικασία με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού) σε ποσοστό 40% (ένωση «Iskraemeco d.d. & Oracle France SAS») με την προμήθεια 1,104,000 μετρητών και Advanced Metering Infrastructure System (AMI System), 35% (ένωση «Itron Spain SLU - ZIV Aplicaciones y Tecnologia S.L.») με την προμήθεια 966,000 μετρητών, συστήματος Advanced Metering Infrastructure System (AMI System) και συστήματος Metering Data Management System (MDM System) και 25% (ένωση «Protasis AE – Sagemcom Energy & Telecom SAS») με την προμήθεια 690.000 μετρητών και Advanced Metering Infrastructure System (AMI System).

Στόχος του διαγωνισμού, η επιλογή κορυφαίων στρατηγικών προμηθευτών συνεργατών και ταυτόχρονα η διασφάλιση της προμήθειας, του χρόνου υλοποίησης και το futurability σε ένα τόσο απαιτητικό και πολύπλοκο έργο.

Επιπλέον, στην ένωση εταιρειών «Itron Spain SLU - ZIV Aplicaciones y Tecnologia S.L.» και συγκεκριμένα στο μέλος της ένωσης «Itron Spain SLU», ανατίθεται και η προμήθεια του συστήματος Meter Data Management System που θα αποτελέσει το κεντρικό σύστημα συλλογής αποθήκευσης, επεξεργασίας και σύνθετης ανάλυσης από το σύνολο των μετρητών, παρέχοντας νέες αυξημένες δυνατότητες ψηφιακών υπηρεσιών στην αγορά ενέργειας. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως για τηλεδιαχείριση δεδομένων μετρητών. Η εγκατεστημένη του βάση περιλαμβάνει πάνω από 100 πελάτες σε έξι ηπείρους με περισσότερους από 45 εκατομμύρια μετρητές σε παραγωγή.

Πέραν από τους 600.000 μετρητές που έχουν ήδη παραδοθεί, με την 1η εκτελεστική σύμβαση που τίθεται σε ισχύ, οι πρώτοι 100.000 μετρητές αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο 2025 ώστε να εκκινήσουν και τα πρώτα end-to-end tests και οι τελευταίοι μέσα στο 2027 ενώ, η νέα υποδομή μαζί με το έξυπνο σύστημα MDM αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργική σε ένα έτος από σήμερα -δηλαδή μέχρι τέλη Μαΐου του 2026-όταν και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στους πελάτες ακόμα μεγαλύτερος αριθμός υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται σε οκτώ έτη. Με βάση την συμφωνία αυτή, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δικαίωμα να διεξάγει νέους διαγωνισμούς με τη μέθοδο των mini-tender, προκειμένου να αναθέτει πρόσθετο όγκο έξυπνων μετρητών μέχρι το ύψος των 7,7 εκατ. μονάδων συνολικά που θα απαιτηθούν για την πλήρη αντικατάσταση των παλαιών μετρητών ως το 2030 ή και νωρίτερα εφόσον/κατόπιν έγκρισης πιο επιταχυνόμενου πλάνου εγκατάστασης από τη Ρυθμιστική Αρχή.

Το πλήθος, οι ποσότητες προς ανάθεση και ο χρόνος διεξαγωγής των Mini-Tenders, είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς εξελίσσεται το πλάνο της εγκατάστασης.

Να τονιστεί ότι ο ΔΕΔΔΗΕ πιστός στη δέσμευσή του για ταχύτερο μετασχηματισμό του αλλά και εκσυγχρονισμό της αγοράς ενέργειας, έχει ήδη εγκαταστήσει μέχρι σήμερα 1.100.000 έξυπνους μετρητές πανελλαδικά, με στρατηγική επιλογή την εγκατάστασή τους σε μεγάλους πελάτες, με αποτέλεσμα περισσότερο από το 55% της ενέργειας της χώρας να τηλεμετράται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

