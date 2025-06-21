Πιερρακάκης για ΕτΕΠ: Ιστορία επιτυχίας στην καρδιά της κρίσης

Μια ιστορία επιτυχίας στην καρδιά της κρίσης χαρακτηρίζει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων στη χώρα μας ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με σημερινή του ανάρτηση στα social media.

Μέσα στα χρόνια της ελληνικής οικονομικής κρίσης, όταν οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και η πρόσβαση σε κεφάλαια σχεδόν ανύπαρκτη, γεννήθηκε μια σπάνια ιστορία επιτυχίας: η δημιουργία ενός σύγχρονου και δυναμικού οικοσυστήματος επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital) στην Ελλάδα, επισημαίνει.

Ο κ. Πιερρακάκης στην ανάρτηση του αναφέρει:

Χάρη στη στρατηγική παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) και με αποφασιστική υποστήριξη από την European Investment Bank (ΕΤΕπ), καταφέραμε να μετατρέψουμε ένα σχεδόν ανύπαρκτο τοπίο σε μια κινητήρια δύναμη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Σήμερα, αριθμούμε:

Περισσότερους από 35 ενεργούς fund managers,

Κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ διαθέσιμα για επενδύσεις,

Δεκάδες ελληνικές startups με διεθνή προοπτική, πολλές από τις οποίες έχουν γίνει παραδείγματα προς μίμηση.

Πέρα από τα νούμερα, το πιο σημαντικό ίσως αποτέλεσμα είναι η αλλαγή κουλτούρας. Νέοι άνθρωποι, ταλαντούχοι επιστήμονες και επιχειρηματίες, τόλμησαν να δημιουργήσουν, να εξάγουν τεχνογνωσία, να διεκδικήσουν ρόλο στην παγκόσμια αγορά.

Όπως επισημαίνει στην ανάρτηση του στο πλαίσιο αυτό, είχε χθες την ευκαιρία να συναντηθεί στο Λουξεμβούργο με την Πρόεδρο της ΕΤΕπ, κα Nadia Calviño, και τον Έλληνα Αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Τσακίρη.

Η συζήτηση, τονίζει, επιβεβαίωσε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ελλάδας - ΕΤΕπ, μιας σχέσης με βαθύ και διαχρονικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η χρηματοδότηση της χώρας από την ΕΤΕπ παραμένει σταθερά στα 2,3-2,5 δισ. ευρώ ετησίως, με φέτος να ξεπερνάμε τα 3 δισ. ευρώ - με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Η συμβολή της Τράπεζας όλα αυτά τα χρόνια ήταν κρίσιμη: στήριξε υποδομές, κοινής ωφέλειας εταιρείες, τις τράπεζες και τη γενικότερη λειτουργία της οικονομίας, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους.

Ενόψει των σύγχρονων προκλήσεων — άμυνα, πράσινη μετάβαση, ψηφιοποίηση — η ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕπ είναι αναγκαία. Συμφωνήσαμε πως η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει με ακόμη πιο στοχευμένο τρόπο τα εργαλεία της Τράπεζας, συνδυάζοντας χρηματοδότηση με τεχνική βοήθεια, για ασφαλή και ποιοτική υλοποίηση έργων.

Ο υπουργός κάνει ειδική μνεία στην ομάδα της ΕΤΕπ για Ελλάδα και Κύπρο -το Investment Team Greece & Cyprus- για την καθημερινή, εξαιρετική τους δουλειά με επαγγελματισμό, τεχνογνωσία και προσήλωση.

Η ΕΤΕπ είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ κρίσιμος εταίρος για την ανάπτυξη της χώρας — και η ενίσχυση αυτής της συνεργασίας αποτελεί προτεραιότητα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

