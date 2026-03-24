Οι traders πόνταραν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια πετρελαίου μόλις λίγα λεπτά πριν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα αναβάλουν τα πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Δεδομένα αγοράς που εξέτασε το BBC δείχνουν ότι ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε απότομα περίπου δεκαπέντε λεπτά πριν από ανάρτηση του προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία ανακοίνωσε την απόφαση.

Η τιμή του πετρελαίου έπεσε απότομα μετά την ανακοίνωση, σημειώνοντας πτώση 14% μέσα σε λίγα λεπτά. Οι traders που είχαν ποντάρει σε αυτή την απροσδόκητη εξέλιξη αποκόμισαν κέρδη.

Ορισμένοι αναλυτές της αγοράς υποστηρίζουν ότι η ασυνήθιστη αυτή δραστηριότητα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τα στοιχήματα να έγιναν με εκ των προτέρων γνώση της απόφασης.

Το BBC επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για σχόλιο. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους Financial Times ότι δεν «ανέχεται κανέναν αξιωματούχο της διοίκησης να αποκομίζει παράνομα κέρδη από εσωτερική πληροφόρηση».

Το Σάββατο, ο Τραμπ απείλησε να «εξαλείψει» τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν άνοιγε ξανά το Στενό του Ορμούζ -μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου -μέσα σε 48 ώρες.

Οι αγορές ήταν κλειστές εκείνη την ημέρα, αλλά υποχώρησαν απότομα σε όλη την Ασία όταν άνοιξαν ξανά τη Δευτέρα το πρωί, ενώ η τιμή του πετρελαίου άρχισε να ανεβαίνει.

Ωστόσο, στις 07:04 ώρα Ανατολικής Ακτής (11:04 GMT) τη Δευτέρα, πριν ανοίξουν οι αμερικανικές αγορές για την εβδομάδα, ο πρόεδρος ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social ότι η Ουάσιγκτον είχε πραγματοποιήσει «ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ» με την Τεχεράνη για μια «ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ» των εχθροπραξιών.

Αμέσως, οι μετοχές ανέκαμψαν και η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε έως και στα 84 δολάρια ανά βαρέλι για το WTI.

Στις 06:49 ET, οι traders τοποθέτησαν 733 στοιχήματα σε συμβόλαια αργού πετρελαίου WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης (Nymex).

Ένα λεπτό αργότερα, ο αριθμός αυτός είχε εκτοξευθεί στα 2.007 -ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 170 εκατ. δολάρια.

Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και στις αγορές συμβολαίων Brent. Μέσα σε ένα λεπτό, ο όγκος συναλλαγών αυξήθηκε από 20 σε πάνω από 1.600 -περίπου 150 εκατ. δολάρια σε συμβόλαια.

Δεδομένα από προηγούμενες Δευτέρες δείχνουν ότι συνήθως πραγματοποιούνται πολύ λιγότερες συναλλαγές εκείνη την ώρα της ημέρας.

«Μη φυσιολογικές» συναλλαγές

«Αυτό φαίνεται σίγουρα μη φυσιολογικό», δήλωσε ο Mukesh Sahdev, επικεφαλής αναλυτής πετρελαίου στην XAnalysts.

«Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι λάμβαναν χώρα σοβαρές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Επομένως, η τοποθέτηση τόσο μεγάλων ποσών σε πτώση της τιμής του πετρελαίου εγείρει ερωτήματα», ανέφερε.

Ο χρονισμός των στοιχημάτων έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν έγιναν με εκ των προτέρων γνώση της ανακοίνωσης του προέδρου.

«Λίγο πριν δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί άνθρωποι αγόρασαν συμβόλαια που θα τους επέτρεπαν να κερδίσουν από την πτώση της τιμής του πετρελαίου», δήλωσε η Rachel Winter, εταίρος στην εταιρεία διαχείρισης πλούτου Killik & Co.

«Έτσι, υπάρχει κάποια φημολογία για εσωτερική πληροφόρηση. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό ισχύει, αλλά ελπίζουμε να υπάρξει κάποια έρευνα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

