Politico: Η ΕΕ παραδέχεται ότι δεν μπορεί να τηρήσει την υπόσχεσή της για επενδύσεις $600 δισ. στις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδέχτηκε ότι δεν έχει τη δύναμη να τηρήσει την υπόσχεσή της να επενδύσει 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, λίγες μόνο ώρες μετά την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας σε ιστορικές συνομιλίες στη Σκωτία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα χρήματα θα προέρχονταν εξ ολοκλήρου από επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, επί των οποίων οι Βρυξέλλες δεν έχουν καμία εξουσία, όπως δήλωσαν δύο αξιωματούχοι της ΕΕ σύμφωνα με το Politico.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέληξε σε συμφωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αποφυγή ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Η συμφωνία περιελάμβανε τη δέσμευση για επένδυση επιπλέον 600 δισ. δολαρίων από την ΕΕ στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, σε δηλώσεις τους τη Δευτέρα, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της Κομισιόν διευκρίνισαν ότι τα χρήματα θα προέλθουν αποκλειστικά από ιδιωτικές ευρωπαϊκές εταιρείες, χωρίς καμία συμβολή από δημόσιες επενδύσεις.

«Δεν είναι κάτι που μπορεί να εγγυηθεί η ΕΕ ως δημόσια αρχή. Είναι κάτι που βασίζεται στις προθέσεις των ιδιωτικών εταιρειών», δήλωσε ένας από τους ανώτερους αξιωματούχους της Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν έχει δηλώσει ότι θα φέρει κίνητρα για να εξασφαλίσει ότι ο ιδιωτικός τομέας θα επιτύχει τον στόχο των 600 δισ. δολαρίων, ούτε έχει δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις επενδύσεις.

Ωστόσο, ο πρώτος αξιωματούχος δήλωσε ότι το ποσό των 600 δισ. δολαρίων «βασίστηκε σε λεπτομερείς συζητήσεις με διάφορες επιχειρηματικές ενώσεις και εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθούν οι επενδυτικές τους προθέσεις».

Αποφυγή δασμών

Ο Τραμπ είχε απειλήσει να επιβάλει δασμούς 30% στις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ από την 1η Αυγούστου, αλλά μετά τις διαπραγματεύσεις της Κυριακής μείωσε τους δασμούς στο 15%.

Η υπόσχεση της ΕΕ για για επενδύσεις ύψους 600 δισ. δολαρίων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτής της συμφωνίας, αλλά γρήγορα προκάλεσε κριτική ότι μια επένδυση τέτοιου μεγέθους θα γινόταν σε βάρος των επενδύσεων εντός της Ευρώπης.

Η Κομισιόν επεσήμανε ότι το ποσό θα προέλθει από ιδιωτικές εταιρείες και όχι από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, σε αντίθεση με την υπόσχεση της Ιαπωνίας να κινητοποιήσει 550 δισ. δολάρια από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας πρόσφατα συμφωνηθείσας εμπορικής συμφωνίας.

Ωστόσο, η ιδέα ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος για την παροχή αυτού του επιπέδου επενδύσεων αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό. «Η ΕΕ δεν είναι η Κίνα, σωστά; Επομένως, κανείς δεν μπορεί να πει στις ιδιωτικές εταιρείες πόσα πρέπει να επενδύσουν στις ΗΠΑ», δήλωσε στο Politico ο Nils Redeker από το think tank Jacques Delors Centre

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι τα εκτιμώμενα 600 δισ. δολάρια θα προστεθούν στις τρέχουσες ιδιωτικές επενδύσεις της ΕΕ στις ΗΠΑ, που ανέρχονται σε 2,8 τρισ. δολάρια και αντιστοιχούν σε περίπου 3,4 εκατ. θέσεις εργασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.