Του Βαγγέλη Δουράκη

Νέο «κύμα» κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και πλειστηριασμών σχεδιάζει η Εφορία με φόντο τα ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία «φουσκώνουν» μήνα με τον μήνα: Στο πρώτο πεντάμηνο της χρονιάς οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία αυξήθηκαν κατά 3,74 δισ. Μόνον τον Μάιο προστέθηκε στα δυσθεώρητα χρέη ποσό 548 εκατ. ευρώ. Εντούτοις, παρά το ότι οι οφειλές αυξάνουν, ο αριθμός των φορολογουμένων που είναι εκτεθειμένος έναντι της Εφορίας συρρικνώνεται.

Με άλλα λόγια, λιγότεροι χρωστούν… περισσότερα. Υπολογίζεται ότι συνολικά οι οφειλές έχουν διαμορφωθεί σε 111 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το σύνολο των φορολογουμένων που είχαν στο τέλος του περασμένου Μαΐου ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ανήλθαν σε 4.039.334 ΑΦΜ, αριθμός μειωμένος κατά περίπου 40.000 σε σχέση με τον Απρίλιο που ήταν 4.242.507 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ποιοι οφειλέτες μπαίνουν στο στόχαστρο

Δεδομένων των σχετικών στοιχείων, η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μπαράζ αναγκαστικών μέτρων, εκτιμώντας πως υπό την απειλή των κατασχέσεων θα καταφέρει να εισπράξει μέρος από τα χρωστούμενα.

Αυτή την στιγμή από το σύνολο των οφειλετών, οι 2.210.202 έχουν χρέη άνω των 500 ευρώ, υπερβαίνουν δηλαδή το όριο πάνω από το οποίο λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως κατασχέσεις καταθέσεων, ποσών εις χείρας τρίτων (ενοίκια, μισθοί, συντάξεις κ.λπ.), καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί ακινήτων.

Αναγκαστικά μέτρα έχουν ήδη ληφθεί σε βάρος 1.601.659 οφειλετών.

Απομένει η επιβολή αναγκαστικών μέτρων σε 608.543 φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εξοφλήσουν ή δεν ρυθμίσουν την οφειλή τους που είναι σε εκκρεμότητα.

Πότε μπορεί η Εφορία να προχωρήσει σε κατασχέσεις

Σε βάρος των οφειλετών του δημοσίου με οφειλές άνω των 500 ευρώ, η ΑΑΔΕ μπορεί να προβαίνει σε κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων, απαιτήσεων εις χείρας τρίτων (ενοικίων κ.λ.π), όπως επίσης και σε δεσμεύσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων.

Σε ότι αφορά στις κατασχέσεις μισθών και συντάξεων ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προβλέπει:

- Δεν γίνεται κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.

- Εάν υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, επιτρέπεται να κατασχεθεί το 50% του ποσού από 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ, καθώς και ολόκληρο το ποσό πάνω από 1.500 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι στα 1.100 ευρώ η εφορία θα πάρει τα 50, στα 1.200 τα 100 και στα 1.500 τα 250 ευρώ.

- Οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως, για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.