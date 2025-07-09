Πιο ψηλά από την εποχή των μνημονίων τα «φέσια» του δημοσίου - Ποιοι χρωστούν σε προμηθευτές και φορολογούμενους

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Βελτιωμένη μεν, όχι τόσο όμως ώστε να μπορεί να κάποιος να υποστηρίξει ότι είναι καλύτερη από ότι στην καρδιά των μνημονίων. Ο λόγος για την εικόνα των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, προμηθευτές και φορολογούμενους.



Στον απόηχο των δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί στο τέλος του έτους με τη συμβολή και της ειδικής επιτροπής που έχει συσταθεί, τον Μάιο, τα «φέσια» ανήλθαν στα 3,72 δισ. ευρώ έναντι 3,91 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, μια μείωση περίπου 5%. Κάπως έτσι διακόπηκε το αυξητικό σερί των 3μηνών όμως βρισκόμαστε ακόμη πολύ πάνω από 3,32 δισ. ευρώ των οφειλών τον Δεκέμβριο του 2017 και μόλις 110 εκατ. ευρώ πάνω από τα 3,83 δισ. ευρώ το 2014.

Μάλιστα η χρονιά ξεκίνησε με χρέη 3,047 δισ. ευρώ γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά έχουν αυξηθεί οι οφειλές του Δημοσίου.



Από το Δεκέμβριο του 2019 όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών». Κι από τον Δεκέμβριο σταθερά οι οφειλές του ξεπερνούν το 1 δισ ευρώ. Τον Μάιο έφτασαν να χρωστούν για περισσότερες από 90 ημέρες 1,6 δισ. ευρώ σχεδόν «ακατέβατα» σε σχέση με τον Απρίλιο που ήταν στα 1,65 δισ. ευρώ. Το 43% δηλαδή των οφειλών του Δημοσίου προέρχεται από τα νοσοκομεία.



Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 604 εκατ. ευρώ και οριακή μείωση 9εκατ€ σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Σε αυτά περιλαμβάνονται 252εκατ€ που είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά από ληξιπρόθεσμες συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί



Τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη βελτίωση με πτώση 42 εκατ. ευρώ στα 363 εκατ. ευρώ. Αυτό το 363 εκατ. ευρώ δεν παύει πάντως να αποτελεί την τρίτη υψηλότερη τιμή από το Δεκέμβριο του 2017



Μόνο ανοδικά κινούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μέσα στο 2025 με τις οφειλές να φτάνουν τα 250 εκατ. ευρώ, αυξημένα σχεδόν 40% μέσα σε 5 μόλις μήνες.



Ακατέβατα και τα φέσια του κρατικού προϋπολογισμού στα 248 εκατ ευρώ, τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από το Δεκέμβριο του 2017. Πρωταθλητές τα υπουργεία Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης που μαζί χρωστούν 66% του συνολικού χρέους. Τα χρέη αυτής της κατηγορίες έχουν να κάνουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.



Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΑΑΔΕ, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφτασαν τα 650 εκατ. ευρώ, με σημαντική πτώση 110 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο.

Από αυτά:

144 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους

402 εκατ. ευρώ αφορούν έμμεσους φόρους

88 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα

Βέβαια, υπόλογος δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα χιλιάδες φορολογουμένους για να τους επιστρέψει 200 εκατ. ευρώ!!! Εκείνοι όμως είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον, 380 εκατ. ευρώ από τα 650 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.

Ειδικά οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έχουν πολλές αυξομειώσεις καθώς πολλά εξαρτώνται από τους χρόνους και τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.



Ξεκάθαρη αιτία γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και τα χρέη του Δημοσίου αυξάνονται ή τέλος πάντων δεν μειώνονται, δεν υπάρχει. Δεν είναι θέμα πάντως χρημάτων. Λεφτά υπάρχουν.

Ούτε πειστική εξήγηση υπάρχει γιατί τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων δεν υποχωρούν ενώ έχει υπάρξει τόση μεγάλη πρόοδος με τις εκκρεμείς κύριες (τουλάχιστον) συντάξεις

Πηγή: skai.gr

