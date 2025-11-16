Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 5% για το 2026 ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ από τον Χάρη Δούκα

Μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 5% για το 2026 ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς το Δήμαρχο κ. Χάρη Δούκα και το οικονομικό επιτελείο του Δήμου Αθηναίων, εν όψει της κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων για το επόμενο οικονομικό έτος.

Συγκεκριμένα, το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς τον Δήμαρχο Αθηναίων Καθηγητή κο Χάρη Δούκα

ΚΟΙΝ: Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων κο Βασίλειο Μπόκο.

Αντιδήμαρχο Οικον. Προγραμματισμού του Δήμου Αθηναίων κ. Γεώργιο Γιάνναρο

Ενταύθα Αθήνα, 16η Νοεμβρίου 2025

Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 5% ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO 2026.

Αξιότιμε κε Δήμαρχε

Εν όψει της κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2026, επανερχόμαστε με την παρούσα μας στο αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού των ακινήτων του Δήμου Αθηναίων, το οποίο πέρυσι απορρίψατε.

Είναι γεγονός κε Δήμαρχε, ότι ο Δήμος της Πρωτεύουσας έχει να επιτελέσει ένα δύσκολο έργο. Όμως είναι επίσης γεγονός ότι τα ετήσια τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ένα μέγεθος δυσβάστακτο, όχι μόνο για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις της πόλης μας, ιδιαίτερα σήμερα που το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, με τους λογαριασμούς της οποίας συνεισπράττονται τα δημοτικά τέλη, εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. .

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε για το επόμενο οικονομικό έτος 2026, που θα είναι και αυτό έτος δυσκολιών, να στηρίξει ο Δήμος Αθηναίων τους δημότες και τις επιχειρήσεις, μειώνοντας κατά 5% τα ετήσια οικιακά και επαγγελματικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, όπως έπρατταν επί σειρά ετών και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, διατηρώντας και τις ισχύουσες μειώσεις οικιακών τελών για πολυτέκνους και λοιπές ευπαθείς ομάδες και τις ανά Κ.Α.Δ. και ανά χρήση ισχύουσες ειδικές μειώσεις των επαγγελματικών τελών επί των βασικών χρεώσεων.

Η μείωση αυτή είναι απόλυτα εφικτή, δεδομένου ότι:

1. Η προ ετών πρότασή μας που έχει νομοθετηθεί και εφαρμοστεί πλήρως, για την οικειοθελή δήλωση των αδήλωτων νομιμοποιημένων εμβαδών κτιρίων χωρίς αναδρομικές χρεώσεις, είχε ως αποτέλεσμα με αποτέλεσμα ο Δήμος Αθηναίων να εισπράττει ιδιαίτερα αυξημένα δημοτικά τέλη από τα δηλωθέντα εκατομμύρια τετραγωνικών μέτρων κτισμάτων, που συνεχώς αυξάνονται από νέες δηλώσεις αυξημένων εμβαδών τα οποία προκύπτουν κατά τη σύνταξη ταυτότητας κτιρίων.

2. Με την τελευταία αύξηση των αντικειμενικών αξιών αυξήθηκαν και τα έσοδα από το ΤΑΠ και

3. Από την υλοποίηση του προγράμματος του Δήμου για δημοτικό φωτισμό με τεχνολογία LED χαμηλής κατανάλωσης έχει ήδη μειωθεί σημαντικότατα η δαπάνη δημοτικού φωτισμού, και θα μειωθεί ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στους Δήμους.

Γι΄αυτό σας ζητούμε κε Δήμαρχε να ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημά μας, όντας βέβαιος ότι μια τέτοια απόφασή σας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την οργάνωσή μας και όλους τους Αθηναίους πολίτες, και θα δώσει το σωστό παράδειγμα και στους άλλους Ο.Τ.Α. της χώρας μας!

Με εξαιρετική εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεύς

Στράτος Ι. Παραδιάς Τάσος Βάππας

Δικηγόρος Α.Π. – Πρόεδρος UIPI Δικηγόρος Α.Π. - υ.Δ.Ν.

