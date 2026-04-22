Ποιοι κερδίζουν έκπτωση 4% στον φόρο – «Με τα χίλια τρέχει» η υποβολή δηλώσεων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Την ευκαιρία να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% επί του φόρου που τους αναλογεί θα έχουν όσοι πολίτες υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου. Άλλωστε, για αυτό και δεν είναι λίγοι εκείνοι που σπεύδουν το τελευταίο διάστημα να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους ώστε να «κερδίσουν» μεγαλύτερη έκπτωση, στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου. Άλλος ένα λόγος είναι βέβαια και οι επιστροφές φόρου - εξπρές, καθώς πλέον το Κράτος αποδίδει τα χρήματα μέσα σε μία εβδομάδα.



Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο ρυθμός υποβολής των φορο-δηλώσεων «τρέχει με τα χίλια» καθώς ήδη έχουν υποβληθεί σχεδόν 2,4 εκατ. έντυπα Ε1, αν και βέβαια περιλαμβάνονται στο νούμερο και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις: Από τα 2,4 εκατ. έντυπα Ε1 περίπου το 76% είναι πιστωτικά και μηδενικά και μόνον το 24% αντιστοιχεί σε χρεωστικά.

Το «κέρδος» με την εφάπαξ πληρωμή του φόρου

Για όσους έχουν να πληρώσουν φόρο, η αποπληρωμή του μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, εντούτοις υπάρχει και η δυνατότητα να πληρωθεί εφάπαξ με έκπτωση που φτάνει το 4%, αν η φορολογική δήλωση του υπόχρεου οριστικοποιηθεί -μετά την παράταση που δόθηκε- μέχρι τις 15 Μαΐου.

Μετά τις 15 Μαΐου η έκπτωση στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης (σ.σ.: ή έστω σε δόσεις οπωσδήποτε όμως να έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό του φόρου μέχρι 31 Ιουλίου) μειώνεται στο 3% ή και 2% ανάλογα με το χρόνο υποβολής.

Οι ημερομηνίες «κλειδί» είναι οι εξής:

Υποβολή φορολογικής δήλωσης έως τις 15 Μαΐου: Έκπτωση 4%

Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Μαΐου και έως τις 15 Ιουνίου: Έκπτωση 3%

Υποβολή φορολογικής δήλωσης μετά τις 15 Ιουνίου και έως τις 15 Ιουλίου: Έκπτωση 2%.

Επιστροφές - εξπρές εντός 1 εβδομάδας

Όσον αφορά στις επιστροφές φόρου, με διαδικασίες εξπρές και μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας γίνεται η επιστροφή φόρου στους δικαιούχους: Πλέον τα ποσά των επιστροφών αποδίδονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων άμεσα, χωρίς να ξεπερνούν την μία εβδομάδα σε αναμονή. Βεβαίως, αυτό το χρονικό διάστημα αφορά σε περιπτώσεις που το «σύστημα» δεν έχει εντοπίσει άλλες οφειλές του υπόχρεου, είτε στην Εφορία, είτε σε Ασφαλιστικά Ταμεία και δεν έχουν δέσμευση ενημερότητας.

Ειδικά για τις επιστροφές φόρου η ΑΑΔΕ ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπουν πως:

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, θα αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν δέσμευση ενημερότητας, αλλά έχουν ασφαλιστικές ή φορολογικές οφειλές, θα συμψηφίζονται κεντρικά ανά εβδομάδα αρχής γενομένης από 5-6 Απριλίου. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ / ΚΕΒΕΙΣ.

Οφειλές από το φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31/7/2025, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των φόρων στους δικαιούχους είναι να έχει δηλωθεί ορθά ο λογαριασμός. Και η διαδρομή που ακολουθείται για είναι αυτό είναι Μητρώο & Επικοινωνία / Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ. Αποδεκτοί είναι οι λογαριασμοί ΙΒΑΝ που τηρεί ο δικαιούχος σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε χώρες εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (SEPA).



Πηγή: skai.gr

