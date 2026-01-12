Πώς θα επιλέξετε τη σύνταξη που θα πάρετε

Του Βαγγέλη Δουράκη

Προθεσμία έως και τις 31 Ιανουαρίου έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες για να επιλέξουν την ασφαλιστική τους κατηγορία και κατ΄ επέκταση να διαμορφώσουν έτσι τη σύνταξη που θα λάβουν στο μέλλον. Η επιλογή φθηνών εισφορών, βάσει των όσων λένε ειδικοί του κλάδου της ασφάλισης, συνιστά «παγίδα» που οδηγεί και σε χαμηλές συντάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών», έχει ήδη ενεργοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ.

Τα ποσά των εισφορών θα αναπροσαρμοστούν και θα αυξηθούν κατά ένα ποσοστό που θα κυμανθεί στο 2,6%–2,7%, όσο δηλαδή και ο πληθωρισμός του 2025.

Αυξήσεις το 2026 στις ασφαλιστικές εισφορές

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, που σήμερα βρίσκεται στα 244,65 ευρώ, θα κινηθεί κοντά στα 250 με 251 ευρώ, ανάλογα με το τελικό ποσοστό μεταβολής.

Για έναν επαγγελματία που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία, η αύξηση θα κυμανθεί γύρω στα 6 ευρώ τον μήνα.

Στην έκτη κατηγορία, όπου η μηνιαία εισφορά φτάνει σήμερα τα 659,39 ευρώ, η νέα επιβάρυνση μεταφράζεται σε ποσά που αγγίζουν τα 17 ευρώ.

Αναλυτικά πως αναμένεται να διαμορφωθούν οι εισφορές για το 2026:

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι:

1η κατηγορία: 244,65 → 250,53 ευρώ

2η κατηγορία: 293,59 → 300,64 ευρώ

3η κατηγορία: 351,84 → 360,28 ευρώ

4η κατηγορία: 422,90 → 433,05 ευρώ

5η κατηγορία: 506,78 → 518,95 ευρώ

6η κατηγορία: 659,39 → 675,21 ευρώ

Επικουρική ασφάλιση:

1η κατηγορία: 45,43 → 46,52 ευρώ

2η κατηγορία: 54,76 → 56,07 ευρώ

3η κατηγορία: 65,25 → 66,81 ευρώ

Κλάδος Εφάπαξ Παροχών:

1η κατηγορία: 30,29 → 31,02 ευρώ

2η κατηγορία: 36,12 → 36,99 ευρώ

3η κατηγορία: 43,10 → 44,13 ευρώ

Αγρότες (ΟΓΑ):

1η κατηγορία: 145,63 → 149,13 ευρώ

2η κατηγορία: 174,74 → 178,93 ευρώ

3η κατηγορία: 209,69 → 214,72 ευρώ

4η κατηγορία: 251,63 → 257,67 ευρώ

5η κατηγορία: 302,90 → 310,17 ευρώ

6η κατηγορία: 394,94 → 404,43 ευρώ.

Τι σύνταξη παίρνουν όσοι επιλέγουν χαμηλές ασφαλιστικές κλίμακες

Πάντως, η επιλογή φθηνής ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε χαμηλά ποσά σύνταξης, που μόλις και μετά βίας αγγίζει τα 890 ευρώ (μεικτά) σε σημερινές τιμές, ακόμη και με 40 έτη ασφάλισης. Μάλιστα, όπως τονίζουν γνώστες του κλάδου της ασφάλισης, όσο πιο πολλά χρόνια μένει κάποιος επαγγελματίας στο χαμηλό ασφάλιστρο τόσο πιο δύσκολο είναι να ενισχύσει στο μέλλον την σύνταξή του.

Ακόμη και στην περίπτωση που αποφασίσει κάποιος ασφαλισμένος να πληρώσει υψηλότερη εισφορά λίγο πριν συνταξιοδοτηθεί, η «ζημιά» δεν αποκαθίσταται, ενώ η διαφορά που προκύπτει στη σύνταξη είναι μικρή.

Είναι ενδεικτικό πως ένας ασφαλισμένος μη μισθωτός που επιλέγει την 1η ασφαλιστική κατηγορία είναι στο ίδιο επίπεδο με έναν ασφαλισμένο μισθωτό που λαμβάνει μεικτές αποδοχές 903 ευρώ τον μήνα, ενώ ένας μη μισθωτός που ασφαλίζεται στην 6η ασφαλιστική κατηγορία αντιστοιχεί με έναν μισθωτό με μηνιαίες μεικτές αποδοχές 2.912,5 ευρώ.

Ο πρώτος ασφαλισμένος, με 40ετία, θα λάβει σύνταξη της τάξης των 890 ευρώ (μεικτά), ενώ εκείνος που ασφαλίζεται στην 6η και ακριβότερη κατηγορία θα λάβει 1.895 ευρώ (με συμπληρωμένα 40 έτη ασφάλισης).

Παραδοσιακά 8 στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν το φθηνότερο ασφάλιστρο και μόλις 2 στους 10 διαλέγουν να ασφαλιστούν στις υψηλότερες κατηγορίες, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις μελλοντικές συνταξιοδοτικές τους παροχές.

