«Το σπουδαιότερο είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ανάπτυξη, ότι θα έχουν δουλειές τα παιδιά μας, ότι οι νέοι θα μείνουν στις παραμεθόριες περιοχές και θα συνεχίσουν να μειώνονται οι κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του MEGA.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι «παραγωγικός μετασχηματισμός σημαίνει παραγωγικές επενδύσεις σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα τις παραμεθόριες περιοχές, από την Ήπειρο και τη Μακεδονία μας μέχρι τη Θράκη και τον Έβρο σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες με έμφαση στη βιομηχανία».

«Ρίχνουμε στην αγορά πάνω από 3 δισ. ευρώ με κίνητρα και φοροαπαλλαγές, απλοποίηση των διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών για να διευκολύνουμε παραγωγικές επενδύσεις στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση», πρόσθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ακόμη είπε ότι το καθεστώς των παραμεθόριων περιοχών θα αφορά και τη Θεσσαλία που επλήγη από φυσικές καταστροφές και στάθηκε ιδιαίτερα στο καθεστώς των εμβληματικών επενδύσεων αναφέροντας ως παράδειγμα την επένδυση της METLEN για την κατασκευή σκελετών στρατιωτικών οχημάτων στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζεται ο τουρισμός, το αντίθετο θέλουμε να συνεχίζει να αυξάνεται ποσοτικά και ποιοτικά αλλά δεν γίνεται να κάνουμε μονοκαλλιέργεια», διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και ανακοίνωσε πως τις ερχόμενες δύο εβδομάδες θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των δυο κύκλων του τουρισμού του επενδυτικού νόμου του 2022. «Τα νέα καθεστώτα θα ξεκινήσουν από τον Φεβρουάριο. Οι πόροι υπάρχουν στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης και είναι όλα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος» ανέφερε κλείνοντας ο κ. Θεοδωρικάκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

