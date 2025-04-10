Από σήμερα Πέμπτη 10 Απριλίου ενεργοποιούνται φέτος τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους να τις πάρουν πίσω ακόμα και πριν από τον Πάσχα με την καταβολή αναλογικών τελών.

Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά και καθιερώνει εφεξής τη δυνατότητα ανάκτησης πινακίδων κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου με την καταβολή αναλογικών τελών.

Ειδικά για φέτος ξεκινά να ισχύει από τις 10 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

