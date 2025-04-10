Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Από σήμερα 10 Απριλίου τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα για αυτοκίνητα σε ακινησία

Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομίας στο νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά

αυτοκίνητα

Από σήμερα Πέμπτη 10 Απριλίου ενεργοποιούνται φέτος τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους να τις πάρουν πίσω ακόμα και πριν από τον Πάσχα με την καταβολή αναλογικών τελών.

Σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά και καθιερώνει εφεξής τη δυνατότητα ανάκτησης πινακίδων κάθε χρόνο από την 1η Απριλίου με την καταβολή αναλογικών τελών.

Ειδικά για φέτος ξεκινά να ισχύει από τις 10 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τέλη κυκλοφορίας αυτοκίνητα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark