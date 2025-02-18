«Πλούσιοι» στο στόχαστρο της Εφορίας: Ποια νέα υπηρεσία θα τους ελέγχει

Του Βαγγέλη Δουράκη

Φυσικά πρόσωπα που θεωρούνται «πλούσιοι» όπως και επιχειρήσεις θα περάσουν από το «κόσκινο» της νέας υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα έχει ως αποστολή τον έλεγχο των … ευκατάστατων. Πρόκειται για το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ), που προέκυψε από τη συγχώνευση του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), τα οποία καταργούνται.

Η νέα υπηρεσία της Εφορίας στελεχώθηκε από «ράμπο» και ξεκινά ελέγχους σε «πλούσιους» φορολογούμενους, αλλά και πρόσωπα συνδεδεμένα με αυτούς, όπως συζύγους ή συνεργάτες, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας που ελέγχονταν από άλλες υπηρεσίες όπως ΕΛΚΕ, ΔΟΥ ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ μεταφέρονται στο ΚΕΜΕΦ, όπως επίσης και όσες υποθέσεις εμπίπτουν στα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται οι ελεγχόμενοι από τη νέα υπηρεσία.

Ποιοι θεωρούνται «πλούσιοι» για την Εφορία

Βάσει των σχετικών κατευθύνσεων που έδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν -μεταξύ άλλων- εκείνοι που φαίνεται πως ξόδεψαν πάνω από 150.000 ευρώ μέσα σε μια χρονιά για την διαβίωσή τους, έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό που ξεπερνούσαν τα 200.000 ευρώ, έχουν περιουσία που υπερβαίνει σε αξία τα 2 εκατ. ευρώ και επιχειρήσεις που διενεργούν διασυνοριακές συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες ή με συνδεδεμένα πρόσωπα.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές του ΚΕΜΕΦ θα περάσουν από «κόσκινο» τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις:

Όσους έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, άνω των 10.000.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα φορολογικό έτος, για φορολογικά έτη από 01/01/2018 και εφεξής.

Τον / την σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης (ΜΣΣ) του φορολογουμένου που πληροί τις ελεγκτικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας από αυτούς.

Φορολογουμένους, ανεξαρτήτως ετήσιων ακαθάριστων εσόδων, οι οποίοι διενεργούν διασυνοριακές συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ή με συνδεδεμένα πρόσωπα, και έχουν υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και, μόνο, για τον έλεγχο ορθής τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων στις διασυνοριακές ενδοομιλικές συναλλαγές τους.

Ποιοι κινδυνεύουν να δεχτούν έλεγχο από τη νέα υπηρεσία

Στο «στόχαστρο» μπαίνουν ακόμη, φυσικά πρόσωπα, όλης της επικράτειας, που πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια, ανεξάρτητα από το εάν οι φορολογούμενοι ασκούν και επιχειρηματική δραστηριότητα και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων από αυτή:

Η αξία της ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου/του έτερου ΜΣΣ και των προστατευόμενων τέκνων τους κατά τον Κ.Φ.Ε., όπως - υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ, υπερβαίνει αθροιστικά από την 01.01.2020 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Η ετήσια δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.

Τα ποσά των τεκμαρτών δαπανών στο φορολογικό έτος 2020 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, υπερβαίνουν το ποσό των 400.000 ευρώ.

Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους 200.000 ευρώ και άνω, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2020 και μετά, όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ και των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

Τους εφοριακούς υπαλλήλους που υπηρετούν, κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου, σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, πλην του Κ.Ε.ΜΕ.Φ.

Τον/την σύζυγο ή το έτερο ΜΣΣ του φορολογουμένου που έχει ακίνητη περιουσία άνω των 2 εκατ. ευρώ, και των φορολογουμένων που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού.

Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ιδιοκτησίας ακινήτων και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα κατοχής ακινήτων, τα οποία δεν πραγματοποιούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον σε ένα έτος από το έτος 2020 και μετά.

Ποιοι ελέγχονται με ειδική αιτιολογία

Δυνητικά και με ειδική αιτιολογία, ελέγχονται τα συνδεδεμένα πρόσωπα, με ελεγχόμενο φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει ακίνητη περιουσία άνω των 2 εκατ. ευρώ ή είναι κάτοικος εξωτερικού ή με νομικό πρόσωπο ή με εταιρεία διαχείρισης ακινήτων ή εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί αίτημα παροχής πληροφοριών στα πλαίσια εκδοθείσας εντολής ελέγχου ή δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου για την ίδια χρήση/φορολογικό έτος και για το ίδιο είδος φορολογίας από άλλη ελεγκτική υπηρεσία.

Στο μικροσκόπιο του ΚΕΜΕΦ μπαίνουν και οι υποθέσεις για τις οποίες διαβιβάζεται στη Φορολογική Διοίκηση πορισματική έκθεση από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.