Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,67%, νέο υψηλό 14 ετών

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, παρά την ήπια αρχική διορθωτική υποχώρηση, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 14 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.605,02 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,67%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2011 (1.622,15 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.598,35 μονάδες (-0,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 100,78 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 23.530.960 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+3,47%), της Μυτιληναίος (+2,11%), της Ελλάκτωρ (+1,97%), της Εθνικής (+1,57%) και της Jumbo (+1,53%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,08%), του ΟΤΕ (-1,26%) και της ΔΕΗ (-0,72%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.672.336 και 4.921.042 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 12,42 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 11,93 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 46 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+9,82%) και Ξυλεμπορία(π) (+9,76%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος(κ) (-10,00%) και Λεβεντέρης(κ) (-9,42%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA: 13,7000 -0,72%

ΤΙΤΑΝ: 42,7000 -0,70%

ALPHA BANK: 1,8705 +0,05%

AEGEAN AIRLINES: 10,8000 +0,47%

VIOHALCO: 5,9000 +0,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,0400 -0,10%

ΔΑΑ:8,4300 -0,12%

ΔΕΗ: 13,7000 -0,72%

COCA COLA HBC:39,1000 +1,09%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3300 +1,97%

ΕΛΠΕ: 7,9950 +0,13%

ELVALHALCOR: 2,0750 +0,48%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,5480 +1,57%

ΕΥΔΑΠ: 6,1300 +0,16%

EUROBANK: 2,4600 +0,65%

LAMDA DEVELOPMENT:6,9600 -0,14%

MOTOR OIL: 22,6400 αμετάβλητη

JUMBO: 27,8000 +1,53%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:36,8600 +2,11%

ΟΛΠ:32,9000 -2,08%

ΟΠΑΠ: 17,0200 +1,01%

ΟΤΕ: 14,8800 -1,26%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,6900 +0,39%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,5400 +3,47%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0400 +0,20%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

