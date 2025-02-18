Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ασφαλιστήρια συμβόλαια αξίας 5,14δισ€ υπογράφτηκαν την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2024 στην ελληνική επικράτεια, αυξημένα κατά 9,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

2,47δισ€ αφορούν ασφάλειες ζωής με αύξηση 9,9% σε σχέση με το 2023

2 ,67δισ€ είναι ασφαλίσεις κατά ζημιών με αύξηση 9,7% σε σχέση με το 2023

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας



Τα ποσά αυτά αναφέρονται στην καταγραφή του συνόλου των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων από τις πρωτασφαλιστικές εργασίες (δεν περιλαμβάνονται οι αντασφαλιστικές αναλήψεις) στο πλήρες των ποσών (ανεξαρτήτως αν αφορούν περιοδικές καταβολές ή εφάπαξ πληρωμή ασφαλίστρων).



Όσον αφορά στα ασφαλιστήρια ζωής, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ο ρυθμός αύξησης των ασφαλιστηρίων που συνδέονται με επενδύσεις που είναι 3,5 φορές μεγαλύτερος από αυτόν των υπολοίπων, 21,7% έναντι 6,1% αντίστοιχα, και με τις αξίες σχεδόν πλέον ίσες.

1.095δισ€ για τα υπόλοιπα ασφαλιστήρια ζωής και 1.079δισ€ για τα συνδεδεμένα με επενδύσεις.



Σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες έναντι ζημιών, στην πρώτη θέση είναι φυσικά τα ασφαλιστήρια με αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων με 713εκατ€ κι ακολουθούν:

Ασθένειες 490,6εκατ€

Πυρκαγιά και άλλα στοιχεία της φύσης 402,4εκατ€

Χερσαία οχήματα 300εκατ€

Λοιπές ζημιές αγαθών 189,5εκατ€

Γενική αστική ευθύνη 156,1εκατ€

Βοήθεια 153,3εκατ€

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση το πρώτο 11μηνο του 2024 σημείωσαν η αστική ευθύνη από αεροσκάφη (88,4%) και οι λοιπές ζημιές αγαθών (18,8%)



Και στις 2 κατηγορίες ο μήνας με τα λιγότερα υπογεγραμμένα συμβόλαια είναι όπως θα περίμενε κάποιος, ο Αύγουστος.

Αντίθετα, τα περισσότερα ασφαλιστήρια ζωής υπογράφτηκαν Μάρτιο και Σεπτέμβριο και τα περισσότερα ασφαλιστήρια έναντι ζημιών καταγράφηκαν τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο.



Σε σχέση με τις αποζημιώσεις που έδωσαν οι ασφαλιστικές έναντι φυσικών καταστροφών, το 2024 ήταν μια σχετικά «ήσυχη» χρονιά. Δόθηκαν 18,7εκατ€ για τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Bora στο τέλος Νοεμβρίου και επιπλέον 11,1εκατ€ από τις δασικές πυρκαγιές τον Αύγουστο. Αρκεί να αναφερθεί ότι μόνο οι αποζημιώσεις λόγω των καταστροφών από την κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023 ξεπέρασαν τα 372εκατ€.

Ως προς το είδος των αποζημιώσεων στοιχεία υπάρχουν μόνο για το πρώτο 6μηνο του 2024. Μέχρι τότε είχαν αποδοθεί σε ομαδικά και ατομικά συμβόλαια 1,22δια€ κατανεμημένα ως εξής:

Ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις 335,3εκατ€

Ζωής 317,8εκατ€

Υγείας Συμπληρωματικά 278εκατ€

Εργαζομένων 138,8εκατ€

Συνταξιοδοτικά προγράμματα 124,1εκατ€

Συντάξεις 16,2εκατ€

Δανειοληπτών 8,9εκατ€

Πηγή: skai.gr

