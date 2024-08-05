ΔΕΗ: Ένταξη στον δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου

Στον δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good Index Series εντάχθηκε η ΔΕΗ, μετά από αξιολόγηση της FTSE Russell, παγκόσμιο πάροχο δεικτών και δεδομένων που ανήκει στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η ΔΕΗ, με την ένταξή της στον δείκτη FTSE4Good, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες διεθνώς με σημαντικές επιδόσεις σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Ειδικότερα, η ΔΕΗ αξιολογήθηκε σε θέματα σχετικά με την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των εταιρειών του κλάδου. Στον πυλώνα Περιβάλλον, η αξιολόγησή της ΔΕΗ ήταν αντίστοιχη με τον μέσο όρο των εταιρειών κοινής ωφέλειας. Τέλος, στη συνολική βαθμολογία της ΔΕΗ καταγράφεται σημαντική αύξηση συγκριτικά με πέρυσι, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της αξιολόγησης της εταιρείας στους ESG πυλώνες.

Ο δείκτης «FTSE4Good Index Series» έχει σχεδιαστεί από την FTSE Russell για τη μέτρηση της απόδοσης εταιρειών που επιδεικνύουν ισχυρές περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές, καθώς και πρακτικές διακυβέρνησης με βάση διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. H FTSE Russell έχει δημιουργήσει πλήθος δεικτών για διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι έχουν μεγάλη αναγνώριση από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

Η θετική αξιολόγηση της ΔΕΗ και η ένταξή της στον FTSE4Good αποτελεί ακόμα μία επιβεβαίωση για την ESG στρατηγική του Ομίλου.

Όμιλος ΔΕΗ: πράσινο όραμα και ESG στρατηγική για ένα μέλλον βιώσιμο για όλους

Ο Όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε μία συνεχή πορεία «πράσινου» μετασχηματισμού σε έναν οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο, σύγχρονο και ψηφιακό οργανισμό, στοχεύοντας στη διατήρηση ηγετικής θέσης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς και στην περαιτέρω καθιέρωσή του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πάντα με πλήρη ευθύνη απέναντι στη διατήρηση του ρόλου του ως πολύτιμος κοινωνικός εταίρος στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Σε αυτό το πλαίσιο, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των χωρών όπου δραστηριοποιείται, με την παροχή πράσινων, αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ΔΕΗ, στοχεύοντας σε μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Net Zero) μέχρι το 2040, στρέφεται προς τις ΑΠΕ με επενδύσεις ύψους €9 δισ. για την περίοδο 2024-2026, που αφορούν κυρίως σε πράσινες μορφές ενέργειας και την αναβάθμιση των δικτύων διανομής, στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αυτές τις επενδύσεις, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει να μειώσει τις άμεσες εκπομπές CO 2 κατά 75% έως το 2026, σε σχέση με το 2019, καθιστώντας την παραγωγή ενέργειας πιο πράσινη και προωθώντας την ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και στην ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, καθώς και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές των δραστηριοτήτων του.

Στόχος του Ομίλου ΔΕΗ είναι η δημιουργία αξίας για την οικονομία και η βελτίωση του θετικού αποτυπώματος στην κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών, των προμηθευτών, καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.