Νέο ρεκόρ με ρυθμίσεις 500 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού

Ο ανοδικός ρυθμός του εξωδικαστικού μηχανισμού συνεχίστηκε, οδηγώντας στο νέο ρεκόρ των 1.952 ρυθμίσεων για το μήνα Ιούλιο, αριθμός που αντιστοιχεί σε οφειλές 518 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συνολικά καταγράφονται 21.176 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 7,2 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, στη μηνιαία έκθεση προόδου του εξωδικαστικού της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά εγκρισιμότητας των χρηματοπιστωτικών φορέων (τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης) για αιτήσεις με οφειλές έως 250.000 ευρώ, με τις Intrum, QQuant και Veraltis να σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά και για τον μήνα Ιούλιο.

Επιπρόσθετα, προσφέρονται στοιχεία για τις διμερείς ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο, ύψους 357 εκατ. ευρώ για 6.218 οφειλέτες και που αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης δανείων, τέσσερις εκ των οποίων (DoValue, Cepal, Intrum, QQuant) πραγματοποίησαν συνολικά απευθείας ρυθμίσεις για 5.200 οφειλέτες στα 337 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι και για τις τέσσερις εταιρείες οι περισσότερες ρυθμίσεις αφορούν σε στεγαστικά δάνεια.

Για την περισσότερο αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει εξυπηρέτηση η οποία πραγματοποιείται πανελλαδικά με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Πηγή: skai.gr

