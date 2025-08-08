Στο 3,1% από 2,8% τον Ιούνιο αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Ιουλίου 2025 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2024 προέκυψε αύξηση 3,1% έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.
Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι μείωσης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2022 - Ιουλίου 2023.
Σύγκριση Ιουλίου 2025 με Ιούνιο 2025
Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,4% τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
• 21,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.
• 1,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.
• 0,5% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών.
• 0,9% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων και μείωσης κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.
Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
• 0,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μοσχάρι, πουλερικά, νωπά ψάρια, ελαιόλαδο, νωπά λαχανικά, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, γαλακτοκομικά και αυγά.
• 1,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο.
• 1,8% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
• 0,7% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείακαφενεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.
Σύγκριση Ιουλίου 2025 με Ιούλιο 2024
Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,1% τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2024, προήλθε
κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
• 2,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, ζάχαρη-σοκολάτεςγλυκά-παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο.
• 1,8% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
• 8,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
• 6,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
• 2,0% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.
• 2,1% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.
• 0,8% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθηκατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, διαρκή αγαθά αναψυχής.
• 2,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• 6,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.
• 0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.
Από τη μείωση του δείκτη κατά:
• 1,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο
