Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ένας ακόμη μήνας με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου στα ύψη. Ένας ακόμη μήνας που το Δημόσιο χρωστά σε ιδιώτες προμηθευτές και φορολογούμενους περισσότερα από όσα χρωστούσε στην καρδιά των μνημονίων, χωρίς να έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις.



Η εικόνα του Ιουνίου ήταν οριακά καλύτερη από αυτήν του Μαΐου καθώς τα φέσια μειώθηκαν κατά 63εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 3,65 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη δέσμευση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, με εντολή του οποίου έχει μάλιστα συσταθεί και ειδική επιτροπή για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η κατάσταση αναμένεται να ομαλοποιηθεί έως το τέλος του έτους.

Προς το παρόν όμως βρισκόμαστε ακόμη πολύ πάνω από τα 3,32 δισ. ευρώ των οφειλών τον Δεκέμβριο του 2017.

Μάλιστα, η χρονιά ξεκίνησε με χρέη 3,047 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στη χρονιά έχουν αυξηθεί οι οφειλές του Δημοσίου περισσότερο από 600 εκατ. ευρώ (604 εκατ. ευρώ), εξέλιξη που στερεί ζωτικής σημασίας ρευστότητα από την οικονομία.



Από τον Δεκέμβριο του 2020, όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών» και μόνιμα με οφειλές άνω του 1δισ. ευρώ. Τον Ιούνιο έφτασαν να χρωστούν για περισσότερες από 90 ημέρες 1,6 δισ. ευρώ «ακατέβατα» σε σχέση με τον Μάιο. Το 44% δηλαδή των οφειλών του Δημοσίου προέρχεται από τα νοσοκομεία.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν συμψηφιστεί ακόμη τα rebate και clawback -οι υποχρεώσεις δηλαδή των προμηθευτών προς το κράτος- το οποίο όταν θα γίνει προς το τέλος του έτους, θα μειώσει τις τελικές οφειλές.



Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 612 εκατ. ευρώ και μικρή αύξηση 8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο. Σε αυτά περιλαμβάνονται 255 εκατ. ευρώ που είναι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, καθώς και ποσά από ληξιπρόθεσμες συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί



Τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη βελτίωση, με πτώση σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, στα 264 εκατ. ευρώ. Σημαντική μείωση είχαν παρουσιάσει και τον Μάιο.



Πτώση 27 εκατ. ευρώ και για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μέσα στο 2025, με τις οφειλές να φτάνουν τα 222 εκατ. ευρώ.



Στα 232 εκατ. ευρώ τα φέσια του κρατικού προϋπολογισμού με το σύνολο σχεδόν να αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρωταθλητές τα υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης και Ασύλου, που μαζί χρωστούν 66% του συνολικού χρέους.



Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΑΑΔΕ, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφτασαν τα 722 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 72 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο. Από αυτά:

222 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους

397 εκατ. ευρώ αφορούν έμμεσους φόρους

90 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα

Βέβαια, υπόλογος δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα χιλιάδες φορολογουμένους για να τους επιστρέψει 206 εκατ. ευρώ!!! Εκείνοι όμως, είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επιπλέον 392 εκατ. ευρώ από τα 650 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.

Ειδικά οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έχουν πολλές αυξομειώσεις καθώς πολλά εξαρτώνται από τους χρόνους και τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.