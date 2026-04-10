Πλασματικά έτη: Πώς «ξεκλειδώνουν» σύνταξη στα 62

Σε αναγνώριση πλασματικών ετών εργασίας προχωρούν σχεδόν 8 στους 10 ασφαλισμένους προκειμένου να εξασφαλίσουν την έξοδο στην σύνταξη. Όπως προκύπτει από τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία εξαγοράζονται κατά μέσο 3 έως 4 χρόνια, με το κόστος να διαμορφώνεται περίπου στα 220 ευρώ μηνιαίως, αν και εξαρτάται από τις αποδοχές του υπαλλήλου, καθώς υπολογίζεται ως ποσοστό επί αυτών.

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ο λόγος που ολοένα και περισσότεροι προσφεύγουν στην επιλογή της εξαγοράς πλασματικών ετών είναι ότι αυτή διευκολύνει τον κάθε ασφαλισμένο είτε να βγει στη σύνταξη, είτε να διαμορφώσει υψηλότερο εισόδημα.

Πώς μπορείτε να εξαγοράσετε πλασματικά χρόνια

Άλλωστε, η νομοθεσία δίνει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους να εξαγοράσουν ως και 7 χρόνια και να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη, αλλά και να «κερδίσουν» ακόμη και 500 ευρώ τον μήνα περισσότερα στις αποδοχές τους.

Μάλιστα, όταν τα πλασματικά χρόνια οδηγούν σε θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης αντί μειωμένης, το κέρδος για τον ασφαλισμένο είναι διπλό: τόσο σε χρόνο όσο και σε ποσό σύνταξης.

Προσοχή όμως: Η αναγνώριση πρέπει να γίνει πριν την αίτηση συνταξιοδότησης ή με την αίτηση συνταξιοδότησης. Και ιδίως, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι κοντά στα 40 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη, όταν θεμελιώνει νωρίτερα με ανήλικο τέκνο ή 35ετία ή και ακόμη στις περιπτώσεις που θέλει να βγει νωρίτερα στην σύνταξη έστω και με μειωμένη.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr ή με αίτηση στον ΕΦΚΑ:

Συμπληρώνετε την αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών Περιμένετε την απόφαση του ΕΦΚΑ Πληρώνετε εφάπαξ ή με 60 δόσεις ή παρακράτηση του 25% της σύνταξης Χρόνος προσμετράται στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα

Τα έτη που μπορούν να εξαγοραστούν, έχουν να κάνουν με:

Στρατιωτική θητεία

Τέκνα (για γονείς)

Σπουδές (ΑΕΙ/ΤΕΙ – με αναγνώριση πτυχίου)

Κενά διαστήματα μεταξύ εργασίας

Επίδομα ανεργίας (ως 300 ημέρες ή έως 200 ημέρες ανάλογα με την θεμελίωση)

Ασθένεια (ως 200 ημέρες)

Γονική άδεια ανατροφής

Μαθητεία

Το κόστος διαφέρει ανάλογα με το αν ο ασφαλισμένος είναι:

– Μισθωτός ή Ελεύθερος επαγγελματίας

– Εντός ή εκτός απασχόλησης

– Με ή χωρίς εισοδήματα την περίοδο εξαγοράς

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση το 20% των ασφαλιστέων αποδοχών του προηγούμενου έτους στις περιπτώσεις των μισθωτών και με βάση την ασφαλιστική κλίμακα του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή της αίτησης εξαγοράς πλασματικών ετών του αυτοαπασχολούμενου/ελεύθερου επαγγελματία.

Η ίδια βάση υπολογισμού, δηλαδή εισφορά 20% επί του εκάστοτε κατώτατου μισθού, χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις ανεργίας ή μερικής απασχόλησης.

Τι ισχύει για υπαλλήλους Δημοσίου, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Στο Δημόσιο, τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1ης/1/2020 και μετά, η εξαγορά γίνεται με εισφορά 20% επί του βασικού μισθού του ασφαλισμένου, χωρίς να προβλέπεται ελάχιστο κόστος.

Για τις περιπτώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών -όπως προαναφέρθηκε- αλλά και για τους αγρότες, ο κάθε μήνας αναγνώρισης κοστίζει όσο και η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, με τα σχετικά ποσά να έχουν ήδη αυξηθεί κατά 2,7%, από την 1η Ιανουαρίου, οπότε και αναπροσαρμόστηκε αυτόματα και το κόστος αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2025.

Για παράδειγμα:

Ελεύθερος επαγγελματίας που καταβάλλει την εισφορά της πρώτης κατηγορίας από την 1η/1/2025, αν υποβάλει αίτηση για εξαγορά δύο ετών πλασματικού χρόνου οποτεδήποτε μέσα στο 2025, θα καταβάλει 4.334 ευρώ.

Πώς «κλειδώνει» το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών

Το κόστος εξαγοράς δύναται να «κλειδώσει» σε συγκεκριμένα επίπεδα με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η αίτηση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί τώρα και να ενεργοποιηθεί αργότερα, κοντά στη συνταξιοδότηση, με το κόστος να καθορίζεται τη στιγμή της αίτησης.

Οι ασφαλισμένοι που θα αξιοποιήσουν αυτήν την επιλογή θα «παγώσουν» το κόστος εξαγοράς πλασματικού χρόνου με βάση τους μισθούς ή τον κατώτατο μισθό του έτους της αίτησης.

Αν η εξαγορά εξοφληθεί εφάπαξ, δίδεται έκπτωση 2% για κάθε πλήρες έτος εξαγοράς.



Πηγή: skai.gr

