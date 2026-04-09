Πασχαλινό τραπέζι έως 9,3% ακριβότερο φέτος

Αρνί, κατσίκι, αυγά, κουλούρια και τσουρέκια είναι οι πρωταγωνιστές των ημερών. Αυξημένη ήταν και σήμερα η κίνηση στην αγορά, με τους καταναλωτές να σπεύδουν για την προμήθεια των απαραίτητων.

Ωστόσο, οι τσουχτερές τιμές τους οδηγούν σε πιο περιορισμένες επιλογές.

Καθώς ο χρόνος, μετρά αντίστροφα για το πασχαλινό τραπέζι, πολίτες σπεύδουν στη Βαρβακειο αγορά με τους περισσότερους όμως να αγοράζουν μονο τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι προσαρμόζοντας τις αγορές τους ανάλογα με τον προυπολογισμό τους.

Φέτος το πασχαλινό τραπέζι για 4 έως 6 άτομα εκτιμάται ότι θα κοστίσει έως 9,3% περισσότερο σε σχέση με πέρυσι.

Στα συνοικιακά κρεοπωλεία, το αρνί φτάνει έως τα 20 ευρώ το κιλό και το κατσίκι έως τα 21 ευρώ.

«Οι τιμές σε σχέση με πέρυσι ειναι αρκετά υψηλές, υπολογίζουμε οτι η αύξηση είναι κοντά στο 20-25%», τόνισε ο κρεοπώλης, Αντώνης Βαλτετσιώτη.

Στη Βαρβάκειο αγορά, το αρνί κυμαίνεται στα 14 με 15 ευρώ και το κατσίκι από 15 έως 16,80 ευρώ το κιλό. Στα σούπερ μάρκετ, οι τιμές στα αμνοερίφια εμφανίζονται πιο συγκρατημένες.

Τα τσουρέκια σε φούρνους και ζαχαροπλαστεία κυμαίνονται από 12 έως 17 ευρώ το κιλό. Στα σούπερ μάρκετ κοστίζουν 1€ χαμηλότερα.

Τα σοκολατένια αυγά ξεκινούν από 13 και φτάνουν ακόμη και τα 40 ευρώ το τεμάχιο, ανάλογα με το μέγεθος και τη διακόσμηση

Παρά το υψηλό κόστος, οι περισσότεροι θα μαζευτούν γύρω απο το τραπέζι της Κυριακής του Πάσχα, που παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες συνήθειες.

Πηγή: skai.gr

