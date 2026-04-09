Η Αίγυπτος δεσμεύτηκε να αγοράσει ολόκληρη την παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Αφροδίτη» της Κύπρου

Η Αίγυπτος συμφώνησε να αγοράσει το σύνολο της παραγωγής από το κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη» στην Κύπρο, όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία σε περίπου έξι χρόνια, επιδιώκοντας να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα επαρκή εφοδιασμό ώστε να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η Egyptian Natural Gas Holding Co. υπέγραψε μια προκαταρκτική συμφωνία με τις εταιρείες που διαχειρίζονται το έργο του κοιτάσματος «Αφροδίτη», καθώς και με την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κύπρου, την NewMed Energy LP, η οποία κατέχει μερίδιο στο έργο, σύμφωνα με ανακοίνωση. Παράλληλα, οι εταίροι του κοιτάσματος και η Αίγυπτος συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στα ανοιχτά των αιγυπτιακών ακτών, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Αν και η παραγωγή από το κοίτασμα «Αφροδίτη» αναμένεται να ξεκινήσει μόλις το 2031, σύμφωνα με την NewMed Energy LP, η Αίγυπτος θα επωφεληθεί από κάθε επιπλέον ποσότητα φυσικού αερίου, καθώς έχει μετατραπεί σε καθαρό εισαγωγέα λόγω της αυξημένης ζήτησης και της μείωσης της παραγωγής από τα εγχώρια κοιτάσματά της.

Οι αγορές της χώρας σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) έχουν αυξηθεί, ενώ παράλληλα εξακολουθεί να εξαρτάται από προμήθειες μέσω αγωγών από το Ισραήλ.

Οι προμήθειες από το Ισραήλ έχουν πρόσφατα επανεκκινήσει, μετά από διακοπή διάρκειας ενός μήνα, καθώς τα κοιτάσματα που είχαν κλείσει προσωρινά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή άρχισαν και πάλι να λειτουργούν. Προηγούμενες αντίστοιχες διακοπές είχαν οδηγήσει την Αίγυπτο να στραφεί στην αγορά περισσότερου LNG από τις διεθνείς αγορές.

Το Κάιρο και οι εταίροι του κοιτάσματος «Αφροδίτη» θα συστήσουν μια νέα εταιρεία με την ονομασία Aphrodite Midstream Co. στην Αίγυπτο, με στόχο την υλοποίηση του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στα ανοικτά των αιγυπτιακών ακτών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Πέμπτης.

Η NewMed Energy LP κατέχει ποσοστό 30% στην άδεια εκμετάλλευσης του κοιτάσματος, ενώ οι Chevron και Shell κατέχουν από 35% η καθεμία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της NewMed.

Πηγή: skai.gr

