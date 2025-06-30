Λήγει σήμερα, 30 Ιουνίου, το πλαφόν που ίσχυε για το μικτό περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά είδη διατροφής.

Το μέτρο είχε τεθεί σε ισχύ αρχικά ως έκτακτη ρύθμιση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 2021, και παρατάθηκε αρκετές φορές, παραμένοντας ενεργό για περισσότερα από τρία χρόνια. Με την κατάργησή του, δεν είναι λίγοι όσοι εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές νέες αυξήσεις τιμών, είτε στα σούπερ μάρκετ είτε στα πρατήρια καυσίμων, καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανοδική πίεση στο κόστος.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, ωστόσο, τονίζει πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της αγοράς θα συνεχίσουν να λειτουργούν με αυστηρότητα, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διατηρούν τη δυνατότητα παρέμβασης και επιβολής κυρώσεων όπου εντοπίζονται παραβάσεις, όπως έχει συμβεί κατ’ επανάληψη και στο παρελθόν.

