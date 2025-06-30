Επίδομα τέκνων Α21: Ξανά στον … «πάγο» οι αυξήσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

Λίγες ώρες απέμειναν για όσους θέλουν να διεκδικήσουν αναδρομικά τις δόσεις του επιδόματος τέκνων Α21 που έχασαν: Δικαιούχοι της ενίσχυσης οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα δεν υπέβαλλαν την απαιτούμενη αίτηση θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν έως και σήμερα το απόγευμα, πριν κλείσει προσωρινά η σχετική πλατφόρμα για να λάβουν έτσι τη γ' δόση και τις προηγούμενες. «Αίνιγμα» πάντως παραμένει το εάν τελικά τα ποσά του επιδόματος θα είναι «φουσκωμένα» -βάσει των σχετικών εξαγγελιών- καθώς όπως όλα δείχνουν το σχετικό σχέδιο … ξαναμπαίνει στον «πάγο»!

Ως γνωστόν, βάσει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ του Σεπτέμβρη 2024, το επίδομα τέκνων Α21 (μαζί με άλλες δύο ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ) θα αυξανόταν σε ποσοστά που θα άγγιζαν ακόμη και το 60% για την τρίτη εισοδηματική κλίμακα.

Ξανά στον… «πάγο» οι αυξήσεις στο επίδομα τέκνων

Αν και αρχικά προβλεπόταν η συγκεκριμένη «γενναία» αύξηση σε όσους λάμβαναν το Α21 να γίνει στις αρχές της τρέχουσας χρονιάς, η όλη διαδικασία «φρέναρε» επειδή αυτή θα έπρεπε να συνδυαστεί με μια σειρά από «κόφτες» που επρόκειτο να «πετάξουν» χιλιάδες δικαιούχους εκτός ενισχύσεων.

Και ενώ φάνηκε πως τελικά η κυβέρνηση θα προχωρούσε τον Ιούλιο στην καταβολή του «φουσκωμένου» επιδόματος, χωρίς μάλιστα να υιοθετήσει νέα αυστηρά κριτήρια χορήγησής του, «φρέσκες» πληροφορίες αναφέρουν πως έρχεται και νέα ανατροπή!

Οι αυξήσεις … ξαναμπαίνουν στον «πάγο»!

Σύμφωνα λοιπόν με τις σχετικές πληροφορίες, ναι μεν το σχέδιο για θέσπιση περιουσιακών κριτηρίων εγκαταλείπεται, αλλά μαζί με αυτό φεύγει από το τραπέζι και η «γενναία» αναπροσαρμογή των ποσών για τους δικαιούχους της τρίτης κλίμακας! Εξετάζονται νέες εναλλακτικές προτάσεις που θα αυξάνουν τα σχετικά ποσά… αλλά σε πιο εκλογικευμένη βάση.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από τις ίδιες πηγές, οι τελικές ρυθμίσεις αναμένεται να περιληφθούν στο «πακέτο» μέτρων που θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βάσει του νέου σχεδίου που έπεσε στο τραπέζι, το εισόδημα για το επίδομα τέκνων της πρώτης κλίμακας μπορεί να ανέβει έως τις 12.000 ευρώ (αντί 10.500 ευρώ που είναι σήμερα) με ανάλογη αναπροσαρμογή και των άλλων κλιμακίων: Για παράδειγμα, να παίρνουν επίδομα για ένα παιδί όσοι έχουν εισόδημα ως 30.000 ευρώ (αντί 26.250 ευρώ που είναι τώρα), για δύο παιδιά όσοι έχουν εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ (αντί ως 30.000 ευρώ που είναι τώρα), για τρία παιδιά να λαμβάνουν επίδομα όσοι έχουν εισόδημα ως 40.000 ευρώ (αντί ως 37.500 ευρώ είναι τώρα) κ.ο.κ.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι τον Ιούλιο αναμενόταν να καταβληθούν αυξημένα ποσά του επιδόματος τέκνων Α21 (σύμφωνα πάντα με τις σχετικές εξαγγελίες), καθώς οι δικαιούχοι που ανήκουν στην 1η κλίμακα θα το έβλεπαν να αυξάνεται στα 75 ευρώ (στα 150 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα), όταν οι δικαιούχοι της 3ης εισοδηματικής κλίμακας από τα 28 ευρώ ανά τέκνο θα έπαιρναν 45 ευρώ ανά τέκνο (και 90 ευρώ για το τρίτο παιδί και τα επόμενα).

Αιτήσεις για τη γ’ δόση και αναδρομικά

Και ενώ το «θρίλερ» της αναπροσαρμογής των ποσών του Επιδόματος Τέκνων Α21 συνεχίζεται, όσοι είναι δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης για το 2025 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση της γ’ δόσης στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ www.idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr, με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως και σήμερα Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 και ώρα 18.00.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν όσοι δεν το έπραξαν μέχρι τώρα και κατά συνέπεια έχασαν και την καταβολή της α΄ και β’ δόσης για το τρέχον έτος.

Τα ποσά των ενισχύσεων που ήδη δόθηκαν δεν χάνονται και καταβάλλονται αναδρομικά.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η επόμενη δόση του επιδόματος τέκνων Α21 θα χορηγηθεί την Πέμπτη 31 Ιουλίου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.