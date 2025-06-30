Λογαριασμός
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 4 Ιουλίου

Το χρηματικό ποσό των 99.220.940,36 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 110.893 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα 30 Ιουνίου

Το χρηματικό ποσό των 99.220.940,36 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 110.893 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025,  στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 30 Ιουνίου, θα καταβληθούν 3.656.199,04 ευρώ σε 9.855 δικαιούχους για προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Ιουλίου 2025
  • Στις 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 298.000 σε 385 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ
  • Στις 4 Ιουλίου, θα καταβληθούν 13.670.000 σε 28.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα
  • Από τις 30 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου, θα καταβληθούν 26.000.000 ευρώ σε 1.150 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
  • Στις 30 Ιουνίου, θα καταβληθούν 2.346.741 ευρώ σε 1.060 μη μισθωτούς για επιστροφές εισφορών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα και προκαταβολές
  • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»
Πηγή: skai.gr

