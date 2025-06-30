Το χρηματικό ποσό των 99.220.940,36 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 110.893 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Ιουνίου, θα καταβληθούν 3.656.199,04 ευρώ σε 9.855 δικαιούχους για προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Ιουλίου 2025

Στις 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 298.000 σε 385 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ

Στις 4 Ιουλίου, θα καταβληθούν 13.670.000 σε 28.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα

Από τις 30 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου, θα καταβληθούν 26.000.000 ευρώ σε 1.150 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Στις 30 Ιουνίου, θα καταβληθούν 2.346.741 ευρώ σε 1.060 μη μισθωτούς για επιστροφές εισφορών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα και προκαταβολές

12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»

Πηγή: skai.gr

