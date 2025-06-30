Το χρηματικό ποσό των 99.220.940,36 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 110.893 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 30 Ιουνίου, θα καταβληθούν 3.656.199,04 ευρώ σε 9.855 δικαιούχους για προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Ιουλίου 2025
- Στις 3 Ιουλίου, θα καταβληθούν 298.000 σε 385 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ
- Στις 4 Ιουλίου, θα καταβληθούν 13.670.000 σε 28.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα
- Από τις 30 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου, θα καταβληθούν 26.000.000 ευρώ σε 1.150 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
- Στις 30 Ιουνίου, θα καταβληθούν 2.346.741 ευρώ σε 1.060 μη μισθωτούς για επιστροφές εισφορών.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα και προκαταβολές
- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
- 250.000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.