Πιέσεις από Ελλάδα και άλλα 14 κράτη - μέλη στην Κομισιόν: Πλαφόν στο φυσικό αέριο ή μπλοκάρουν τον κανονισμό αλληλεγγύης Οικονομία 18:49, 11.11.2022

Οι 15 χώρες- μέλη της ΕΕ τονίζουν ότι αυτό που θέλουν συγκεκριμένα από την Επιτροπή είναι να καταθέσει νομοθετική πρωτοβουλία και όχι κάποια άλλη μορφή πρότασης πριν από το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στις 24 Νοεμβρίου