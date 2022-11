Ενεργειακή κρίση: Μέσα στον Νοέμβριο οι πρώτες από κοινού ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου Οικονομία 16:32, 04.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι Βρυξέλλες έτοιμες να εφαρμόσουν στην πράξη τις αποφάσεις της τελευταίας Συνόδου Κορυφής - «Λογικές» χαρακτήρισε τις σημεριμές τιμές του φυσικού αερίου ο Ευρωπαίος επίτροπος Τιερί Μπρετόν