Οι Ευρωπαίοι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας (Eurelectric) ανακοίνωσαν πέντε δεσμεύσεις για την υποστήριξη των οικιακών πελατών για την ενεργειακή μετάβαση.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί τη συμμετοχή όλων των πελατών -και οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα αναλαμβάνουν δράση για να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

«Εισάγοντας λύσεις ηλεκτρικής ενέργειας στην καθημερινότητά τους, οι οικιακοί πελάτες μπορούν να γίνουν ενεργοί παίκτες με πολλαπλά οφέλη. Ωστόσο, αυτά παραμένουν ανεκμετάλλευτα από πολλούς και η Eurelectric έρχεται να βοηθήσει με νέα μέτρα ενδυνάμωσης», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι δράσεις εστιάζουν στην πιο έξυπνη επικοινωνία, την ευαισθητοποίηση, την ενεργειακή απόδοση, τα φιλικά προς το χρήστη εργαλεία και τα κίνητρα για την προώθηση της ευέλικτης κατανάλωσης και οι δεσμεύσεις αυτές αναπτύχθηκαν με βάση μια έρευνα πελατών που διεξήχθη για την κατανόηση των αναγκών τους για περαιτέρω ενδυνάμωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020, ο τομέας της ενέργειας δεσμεύτηκε να ενδυναμώσει 300 εκατομμύρια οικιακούς καταναλωτές με προσιτές, διαφανείς και φιλικές προς τον χρήστη λύσεις. Για να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε από την COVID-19, τον πόλεμο στην Ουκρανία και το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, η Eurelectric διεξήγαγε μια νέα έρευνα σε περισσότερους από 2.000 καταναλωτές σε 12 χώρες, παράλληλα με μια έρευνα προμηθευτών και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.

Τα αποτελέσματα δείχνουν υψηλή ευαισθητοποίηση, αλλά χαμηλή υιοθέτηση: ενώ το 80% λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, μόνο το 23% έχει υιοθετήσει ηλεκτροκίνητες λύσεις.

«Η ενεργειακή κρίση οδήγησε σε βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση, αλλά όχι σε επαρκείς μακροπρόθεσμες αλλαγές. Για να επιταχύνουμε τον εξηλεκτρισμό, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι καταναλωτές αισθάνονται ότι στηρίζονται, με τη μείωση του αρχικού κόστους και την αύξηση της απλότητας», δήλωσε ο Κρίστιαν Ράμπι, γενικός γραμματέας της Eurelectric.

Οι 5 δεσμεύσεις

Κατά συνέπεια, ο τομέας της ενέργειας δεσμεύεται να:

1. Επικοινωνεί με πιο έξυπνο τρόπο, με εξατομικευμένες, πολύγλωσσες συμβουλές και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.

2. Παρακινήσει όλους τους καταναλωτές να ενδιαφερθούν, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων, των ενοικιαστών και των ψηφιακά αποκλεισμένων ατόμων.

3. Ενισχύσει την αποδοτικότητα μέσω προσαρμοσμένων συμβουλών εξοικονόμησης ενέργειας, έξυπνων εργαλείων και υποστήριξης καινοτομιών.

4. Απλοποιήσει τις ενεργειακές υπηρεσίες με εύχρηστες εφαρμογές, αυτοματοποιημένα εργαλεία και καλύτερη πρόσβαση σε προϊόντα.

5. Προωθήσει την ευελιξία της ζήτησης για να βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα και να υποστηρίξει την ανθεκτικότητα του δικτύου.

