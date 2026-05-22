Σημαντικές αναφορές στη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή αβεβαιότητα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις έκανε ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup στη Λευκωσία.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη», επισημαίνοντας πως, παρότι δεν αποτελεί βασική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαιτείται συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η ασφάλεια και η σταθερότητα της Κύπρου είναι υπόθεση ολόκληρης της Ευρώπης», χαρακτηρίζοντας τη χώρα σημείο αναφοράς για την ανατολική Μεσόγειο και επισημαίνοντας τη δυνατότητά της να μετατρέπει τις κρίσεις σε ευκαιρίες.

Αναφερόμενος στην οικονομική συγκυρία, σημείωσε ότι οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν υποβάθμιση της ανάπτυξης και αύξηση του πληθωρισμού, ωστόσο η Ευρώπη παραμένει σε τροχιά θετικής ανάπτυξης, με «στασιμοπληθωριστικές πιέσεις αλλά ανθεκτικότητα».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η ενεργειακή κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί με στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η μετάβασή της σε δημοσιονομική κρίση, τονίζοντας την ανάγκη «χειρουργικών» παρεμβάσεων από τα κράτη-μέλη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πιθανή παρατεταμένη αναταραχή στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι εάν η κατάσταση δεν ομαλοποιηθεί, οι επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας θα επιδεινώνονται διαδοχικά τους επόμενους μήνες.

Στη συνεδρίαση του Eurogroup συζητήθηκαν επίσης η στεγαστική πολιτική και το ψηφιακό ευρώ. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η στέγαση συνιστά κρίσιμο ζήτημα κοινωνικής συνοχής και ότι το Eurogroup πρέπει να προωθήσει τον συντονισμό πολιτικών μεταξύ των κρατών-μελών.

Για το ψηφιακό ευρώ, το χαρακτήρισε ζήτημα «χρηματοοικονομικής κυριαρχίας» και ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του κοινού νομίσματος, αναφερόμενος στον στόχο υιοθέτησης έως το 2029, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΚΤ.

Σημείωσε τέλος ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεν πιέσεις, αλλά παραμένει ανθεκτική, τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί τη βασική της δύναμη στην παρούσα συγκυρία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.