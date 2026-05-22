Ντομπρόβσκις: Η ΕΚΤ θα πρέπει να αντιδράσει στην αύξηση του πληθωρισμού

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι σαφές πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χρειαστεί να αντιδράσει στην άνοδο του πληθωρισμού.

«Είναι σαφές ότι η ΕΚΤ θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της αύξησης του πληθωρισμού. Προβλέπουμε πληθωρισμό στο 3,1% για φέτος, επομένως το ζήτημα αφορά τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup στη Λευκωσία.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης του Συμβουλίου Ecofin, η Κυπριακή Προεδρία θα φιλοξενήσει την Παρασκευή, 22 Μαΐου συνεδρίαση της ομάδας της Ευρωζώνης (Eurogroup) υπό τον πρόεδρό του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν οι πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις, το θέμα της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της στέγασης, καθώς και η πρόοδος των συζητήσεων για υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ, παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αurore Lalucq.

Πηγή: skai.gr

